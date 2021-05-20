İhracatçının maliyeti artıyor: Yurt Dışı Üretici Fiyat Enflasyonundaki artış Nisan’da yüzde 35'e yükseldi

Türkiye’de üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Nisan’da yıllık yüzde 35,31, aylık yüzde 7,14 arttı

YD-ÜFE yıllık değişim oranı (yüzde ), Nisan 2021

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 40,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 32,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,10, enerjide yüzde 209,98, sermaye malında yüzde 25,98 artış olarak gerçekleşti.

Diğer ulaşım araçları yüzde 17,66, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 19,35, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 20,49 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 209,98, metal cevherleri yüzde 56,39, ana metaller yüzde 51,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre YD-ÜFE yıllık değişim oranları (yüzde ), Nisan 2021

Aylık bazda yurt dışı üretici fiyatları ara malında yüzde 8,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,92, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,71, enerjide yüzde 7,05, sermaye malında yüzde 6,03 arttı.