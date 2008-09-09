İhracatçıların yeni lideri Mehmet Büyükekşi

TİM'in komutanı kim olacak?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi. Büyükekşi, başkanlık görevini, 2001 yılından bu yana bu görevi yürüten Oğuz Satıcı’dan devralacak.Dış Ticaret Kompleksi’ndeki 15. Olağan Genel Kurul’da yapılan başkanlık seçiminde 328 delege oy kullandı.Seçimlerde Büyükekşi 201 oy alırken, diğer başkan adayı Adnan Dalgakıran 125 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.TİM başkanlığı için Büyükekşi'nin yanı sıra Adnan Dalgakıran, İsmail Gülle ve Ali Kahyaoğlu da aday olmuştu. Seçim sürecinde ilk önce Ali Kahyaoğlu, Adnan Dalgakıran lehine adaylıktan çekildi ve aday sayısı üçe indi. Tekstilcilerin başkanı olan İsmail Gülle de aday olmak için gerekli olan İcra Komitesi üyeliğine seçilemeyince TİM Başkanlığı için şansını yitirdi ve aday sayısı ikiye düştü. Bu iki aday arasında yapılan seçimde Mehmet Büyükekşi 201 delegenin oyunu alarak seçimi kazandı.Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi, "TİM Başkanlığı, en büyük ve en önemli lafı söylemenin değil, en yapılabilir çözümü üretmenin makamıdır. Bizler pop star veya siyasetçi değil, iş adamıyız ve ihracatçılarımızı temsil ediyoruz " diye konuştu.Büyükekşi oylamaya geçilmeden hemen önce yaptığı konuşmada, yaptıkları ve yapacaklarını ihracatçılara gönderdiği broşürde detaylarıyla anlattığını belirterek, 17 yıldır ihracatçı birliklerinde yönetim kurulu üyesi ve birlik başkanı olarak hizmet verdiğini, 7 yıldır da TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olduğunu anlattı.Büyükekşi, "TİM'in yükseliş öyküsünü yaratan ekibin bir parçasıyım. Bu süreçte eksik kaldığımız yanları da sebepleriyle görme şansım oldu. Dolayısıyla son derece tecrübeliyim" dedi.17 yıldır devam eden ihracatçı birlikleri hizmet döneminde ve TİM'de 13 ayrı hükümetle ve çok sayıda bakanla çalışma fırsatı bulduğunu ifade eden Büyükekşi, ihracatçı birliklerini, ihracatın sonuçlarıyla değil nedenleriyle ilgilenen yapılar olarak konumlandırmaları gerektiğini belirten Büyükekşi, "Yasamızın çıkması gerekiyor. Yasamızın çıkmasına paralel olarak ulusal tasarım konseyimizi oluşturacak ve Türk ticaret noktalarını kurmaya başlayacağız" dedi.1961 Gaziantep doğumlu olan Mehmet Büyükekşi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudu. Ziylan Taban şirketinde genel müdür olarak başladığı iş yaşamını, askere gitmeden kurduğu Ziylan Ayakkabı'yla sürdüren Büyükekşi, Polaris, Flogard, Kinetix gibi markaların sahibi. 200 milyon dolar cirosu olan 12 şirketli Ziylan Grubu, 41 ülkeye 15 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Büyükekşi, halen İSO üyesi, Türk Eximbank ve THY'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.