-İhracatçıların ideal kur beklentileri İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracatçı Eğilim Araştırması'na göre, rekabetçi ideal dolar kuru seviyesini 1,75 lira, rekabetçi ideal avro kuru seviyesini 2,37 lira ve Merkez Bankası politika faizlerinin ideal seviyesini yüzde 6,19 olarak öngören ihracatçılar, 2011 sonu için doların 1,85 lira, avro'nun 2,50 lira ve Merkez Bankası politika faiz tahmininin yüzde 7,40 olmasını bekliyor. TİM İhracatçı Eğilim Araştırması'nın 3. çeyrek sonuçları, düzenlenen basın toplantısında, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından açıklandı. Araştırmaya göre, ihracatçılar, 2011 Ekim-Aralık döneminde dolar kurunu 1,84 lira, avroyu 2,50, avro/dolar paritesini 1,36 lira ve büyüme beklentisini 5,61 olarak öngördü. İhracatçılar, bu yılın sonunda dolar kurunun 1,85 lira, avronun 2,50 lira, avro/dolar paritesinin 1,35 lira, enflasyonun yüzde 8,40, Merkez Bankası politika faizinin yüzde 7,40 ve büyüme beklentisinin yüzde 8,45 olmasını bekliyor. Rekabetçi ideal dolar kuru seviyesi 1,75 lira, rekabetçi ideal avro kuru seviyesi 2,37 lira ve Merkez Bankası politika faizlerinin ideal seviyesi ise yüzde 6,19 olarak öngörülüyor.