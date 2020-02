İhracatçılardan, Rusya'nın domates ithalatı kısıtlamasına tepki

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- TÜRKİYE\'nin farklı bölgelerindeki ihracatçı birlikleri yayımladıkları ortak bildiri, Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den domates ithalatını kısıtlamaya devam etmesinin kendilerini mağdur ettiğini bildirdi.

Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den domates ithalatına karşı sürdürdüğü kısıtlama uygulamasını eleştiren ihracatçı birlikleri, ortak bildiri yayımladı. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Kavak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı A. Hamdi Gürdoğan, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, bildiriye imza attı. Bildiride, Rusya\'da Türk ihracatçılara yönelik devam eden kısıtlamaya değinilerek, şöyle denildi:

\"Rusya Federasyonu’nun sözde kendi üreticilerini ve üretimini korumak adına Türkiye’den domates ithalatını kısıtlamaya devam etmesi, sadece kısıtlı sayıda 3 firmaya ihraç izini vermesi ve son olarak da 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren bu 3 firmaya ilave olarak daha önce Rusya Federasyonu’na ihracatı olmayan 5 firmanın ilave edilmesi, yıllardır Rusya Federasyonu’na ihracat yapan, Rusya’da yatırımları bulunan sektörün önde gelen firmalarını mağdur etmektedir.\"

Kısıtlama uygulamasının sektörü çok olumsuz etkilediği belirtilerek, açılamada şu görüşlere yer verildi:

\"1990’lı yıllardan günümüze kadar Rusya Federasyonu’na yaş meyve sebze ürünlerini ihraç eden, bu amaçla da Rusya Federasyonu’nda büyük yatırımlara imza atarak Rus ekonomisine katkı sağlayan ve Rusya Federasyonu’ndaki işletmelerinde çalıştırdıkları personellerle Rusya istihdamına katkı sağlayan sektörün öncü, tecrübeli firmaları bu uygulamadan rencide olmakta, yıllarca elde ettikleri kazanımları ve tecrübeleri heba edilmektedir. Sektörün önde gelen ve yıllardır Rusya Federasyonu’na yaş meyve sebze ürünlerini ihraç eden firmalarımızın modern paketleme tesisleri ile üretim seralarının bulunması ve izlenebilirlik kriterlerine göre sözleşmeli üretim yaptırmaları gibi Rusya Federasyonu’nun talep etmiş olduğu tüm kriterlere fazlası ile sahip olmalarına rağmen, Rusya Federasyonu makamlarının bu maksatlı tutumları ile daha önce Rusya’ya ihracatta herhangi bir tecrübesi olmayan firmaları listeye alması, her iki taraf açısından da büyük sakıncaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.\"

Türk ihracatçısına getirilen kısıtlamaya rağmen Rusya’nın farklı ülkelerden ithalatını artırdığına vurgu yapılan bildiride şunlar kaydedildi:

\"Rusya Federasyonu, sözde kendi üretim ve üreticilerini koruma adına Türkiye’den domates ihracatına kısıtlama getirmesine rağmen, Türkiye dışında diğer ülkelerden yaptığı domates ithalatını her geçen gün artırmaktadır. Yani Türkiye’ye getirilen kısıtlama sonrası Rusya’nın diğer ülkelerden yaptığı domates ithalatı 2017 yılının ilk 9 ayında 395 bin 919 ton olarak gerçekleşerek bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artış göstermiştir. Rusya Federasyonu, Türkiye’den domates ithalatını kısıtlamasına rağmen, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, İran, Azerbaycan, Belarus gibi ülkelerden domates ithalatını artırarak devam ettirmektedir. Bu durum göstermektedir ki Rusya Federasyonu’nun domates ithalatında kısıtlamaları ve engelleri sadece Türk domates ihracatçılarına uygulanmaktadır. Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu kararı olarak, bu kısıtlayıcı uygulamaya bir an önce son verilmesini talep ediyoruz.\"



FOTOĞRAFLI