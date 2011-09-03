-İhracatcılar yeni rekora hazırlanıyor İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,63 artışla 88 milyar 550 milyon dolar seviyesini yakalayan ihracat, rekora doğru gidiyor. İhracatçılar, kalan 4 ayda performansını sürdürüp 2008 rekor yılını geride bırakarak 135 milyar dolar ihracata imza atmaya hazırlanıyor. AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgiye göre, Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,89 artışla 11 milyar 78 milyon dolar oldu. Yılın ilk sekiz ayında ihracat ise yüzde 21,63 artışla 88 milyar 550 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde ise bir önceki 12 aylık döneme oranla yüzde 17,48 artışla 129 milyar 628 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İhracatta yakalan bu performans, 128 milyar dolar ihracatın yapıldığı 2008 yılının geride bırakılabileceğini gösterirken, ihracatçılar bu yılı 135 milyar dolar ile kapatmayı hedefliyor. TİM Başkan Vekili Ahmet Akbalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatın Ağustos ayındaki artışında kurun etkili olduğunu ifade etti. Normal şartlarda ağustos ayının durgun bir dönem olduğunu, buna rağmen ihracatın arttığını, bunun da kurun ihracata etkisini somut bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Akbalık, ''Merkez Bankası diğer sektörlerden ve ithalat lobisinden etkilenmeden doğru tutumunu sürdürürse hedeflemiş olduğumuz 135 milyar doları çok rahat yakalayacağımıza inanıyorum'' dedi. Akbalık, Merkez Bankası'nın uyguladığı bu politikanın ithalatı daralttığını, cari açığın azaltılmasına da katkı sağladığını belirtti. İhracatın önünün net bir şekilde açık göründüğünü söyleyen Akbalık, bundan sonraki süreçte teşvik sisteminin de önemli olacağının altını çizdi. TİM Muhasip Üyesi ve İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki de 8 aylık sonucun artık sonuç anlamına geldiğini belirterek, ''Bu yıl ihracat rekorunu kıracağımıza inanıyoruz'' dedi. Öztiryaki, dünyadaki ekonomik krizin Türkiye'yi de etkilediğini ancak bu krizlerin değişik yönlerden Türkiye'nin lehine de olabildiğini anlattı. Türkiye'nin, Çin'den İtalya'ya kadar olan coğrafyada AB'ye en iyi kalitede ihracat yapabilen ülkelerden biri olduğunu belirten Öztiryaki, bu arada ihracatı gerileteceğini düşündükleri çevre ülkelerdeki siyasi problemlerin de yavaş yavaş çözüldüğünü hatırlattı. Türkiye'nin 8 aylık ihracatının gelecek hakkında ipucu verdiğini dile getiren Öztiryaki, Türkiye'nin artık ihracatta stratejisini de değiştirdiğinin altını çizerek, ''Türkiye önemli bir eşikte. Burayı da geçerse inşallah daha da güçlü ihracat gerçekleştirecektir. Merkez Bankası'nın şu ana kadar gösterdiği performans ihracatçının lehine. Ancak biz ihracatımızı sadece kura bağlamıyoruz. Biz katma değerli ürünler yapmalıyız, yeni pazarlar bulmalıyız, diğer avantajlarımızı kullanmalıyız. Kur bu işin bir parçası'' diye konuştu.