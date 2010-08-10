'İhracatçılar kur riskine karşı önlem almıyor'

T24- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen ihracatçı eğilim araştırması 2. çeyrek sonuçları açıklandı. Araştırmada firmaların yüzde 61.9’unun kur riskinden korunmak için herhangi bir önlem almadıkları ortaya çıktı. 525 firmayla yapılan ankete göre, ihracatçıların yüzde 24.2’si forward, yüzde 15.2’si vadeli işlem, yüzde 5.9’u opsiyon, yüzde 2.5’i swap’ı tercih ediyor.





TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bunun bir handikap olduğunu söyleyerek, korunmak önlem almayanlar arasında için büyük ihracatçıların olduğunu belirtti.





Kapasite kullanımı arttı



Büyükekşi, elde ettikleri bulgulara göre döviz/dövize endeksli kredi kullanım oranının da yüzde 41 olduğunu kaydetti.



Büyükekşi, “Araştırmaya katılan firmaların yüzde 52.2’si 2010’un ikinci çeyreğinde üretimlerinin, yüzde 53.3’ü ihracatlarının, yüzde 48.7’si kapasite kullanım oranlarının arttığını ifade etti” dedi.



Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilere de yer verilen araştırmada, firmaların yüzde 47.2’si üretimin, yüzde 51.4’ü ihracatın, yüzde 44.8’i kapasite kullanım oranının ve yüzde 49.1’i girdi maliyetlerinin artacağını öngördü. Ankete katılan firmaların yüzde 54.3’ü nisan-haziran döneminde ortalama 11 kişi istihdam ettiklerini bildirdi. Büyükekşi, bu zamana kadar 110-120 bin kişinin istihdam edildiğini, yıl sonuna kadar da 120 ile 130 bin kişinin istihdam edileceğini kaydetti.



‘Kur bir numaralı sorun’



Soruları da yanıtlayan Büyükekşi, ihracatçı açısından döviz kurunun hâlâ bir numaralı sorun olduğunu ifade etti.

Büyükekşi şöyle dedi: “(Kur konusunda yapılacak bir şey yok)... Biz bunu kabul etmiyoruz. Yapılacak şey mutlaka vardır. Biz dalgalı kurla ilgili bu zamana kadar hiçbir zaman bir söylemimiz olmadı, ’dalgalı kurdan vazgeçelim’ falan diye.”