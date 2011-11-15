-İhracatçılar, 50 bin yeni istihdam planlıyor İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracatçı Eğilim Araştırması'na göre, ihracatçılar, bu yılın son çeyreğinde 50 bin yeni istihdam planlıyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıkladığı araştırmaya göre, ihracatçılar, Temmuz-Eylül 2011 döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla girdi maliyetlerinin yüzde 77, hammadde birim ithalat fiyatlarının yüzde 55,8, ihracatlarının yüzde 49,5, üretimlerinin yüzde 47,5, kapasite kullanım oranlarının yüzde 41,8, birim ihraç fiyatlarının yüzde 40,1, stok durumlarının yüzde 29,4, ihracatta karlılık düzeylerinin yüzde 23,8, ithal girdi kullanım oranlarının yüzde 19,8 ve genel karlılık düzeylerinin yüzde 17,9 arttığını bildirdi. İhracatçılar, yılın 4. çeyreğinde ise girdi maliyetlerinin yüzde 60,9, ihracatlarının yüzde 44,8 ve üretimlerinin yüzde 40,9 artmasını bekliyor. Yılın 3. çeyreğinde üretimde kullanılan hammaddelere bakıldığında, ilk 500 büyük firmada yerli girdi kullanım oranı yüzde 57,8 iken, ilk bin firma içinde yer almayan diğer firmalar grubunda bu oran yaklaşık 15 puan daha yüksek oldu. Temmuz-Eylül döneminde firmaların yüzde 30,5'i yeni pazarlara girdiğini belirtirken, bu dönemde yeni pazarlara açıldığını aktaran firmaların oranının en yüksek olduğu sektör demir çelik ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü sırasıyla bitkisel ürünler, kimyevi maddeler ile toprak ürünleri ve madencilik izledi. İhracatçıların, yılın 4. çeyreğinde ilk kez girmeyi planladığı ülkeler arasında ilk sırayı Rusya aldı. Rusya'yı ABD, BAE, İran, Irak ve Çin takip etti. Son çeyrekte ilk kez girilmesi planlanan ülkelerde ilk sırada yüzde 69,3 ile AB ülkeleri yer aldı. -Yeni siparişler...- Temmuz-Eylül döneminde ihracatta, mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten firmaların oranı yüzde 57,2 olurken, ihracatta müşteri kaybettiği pazar olduğunu söyleyen firmaların oranı ise yüzde 38,5 olarak gerçekleşti. Yılın 3. çeyreğinde ihracatta tamamen kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı ise yüzde 10,6 oldu. Araştırmaya göre, Temmuz-Eylül cirosunun yüzde 60,9'u ihracattan, yüzde 39,1'i iç piyasa satışlarından elde edildi. Döviz kuru riskine karşı araç kullanmama nedenleri arasında yüzde 33 ile ilk sırada dövizdeki artış beklentisi yer alıyor. 2011'in 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatçıların yüzde 36,9'u beyaz yakalı, yüzde 36,5'i mavi yakalı ve yüzde 16,3'ü de ARGE personelinin arttığını bildirdi. Yılın 4. çeyreğinde ise firmaların yüzde 28,7'si beyaz yakalı, yüzde 34,6'sı mavi yakalı ve yüzde 10,2'si ARGE personeli istihdam edeceğini belirtti. Söz konusu verilere göre, ihracatçılar, bu yılın son çeyreğinde 50 bin yeni istihdam planlıyor. Her 10 firmadan 4'ü 2011 yılı sonunda istihdam hareketleri sonucunda oluşacak çalışan sayısında artış olacağını öngörürken, yıl sonunda çalışan sayısının azalacağını belirten firmaların oranı yüzde 16,3 oldu. Yılın 3. çeyreğinde firmaların yüzde 47,5'i yurt içinde hiçbir yatırım yapmadığını belirtti. -Türkiye ekonomisi değişmeyecek, Avrupa ekonomisi daha kötü olacak- Araştırmaya göre, firmaların yüzde 46,4'ü döviz kurlarındaki yükselişin işlerini olumlu, yüzde 31,4'ü ise olumsuz etkilediğini ifade etti. 2011 sonu itibariyle ihracatçıların yüzde 30,1'i Türkiye ekonomisinin daha iyi olacağını, yüzde 52,1'i değişmeyeceğini belirtirken, yüzde 62,9'u ise Avrupa ekonomisinin daha kötü olacağını bildirdi. İhracatçıların yüzde 54,8'i dünya ekonomisinin de daha kötü olacağı öngörüsünde bulundu.