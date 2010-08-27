-İHRACATÇI KURUN ARKASINA SAKLANMADI İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Eğer ihracatçı kurun arasına saklanmış olsaydı Türkiye'nin ihracatı 4 kat artar mıydı?'' dedi. Çağlayan, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, yarın Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleştireceklerini, ihracat odaklı üretim stratejisinin önemli bir parçası olan Ülke Masaları Strateji Toplantısını yapacaklarını söyledi. Ülke masaları çalışmasıyla ülkeleri analiz ettiklerini anlatan Çağlayan, daralan dünya ticaretinden pay alabilmek için bu konuda mutlaka çok önemli stratejiler belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. İhracatçıların kurun arkasına saklanmakla itham edildiğini anımsatan Çağlayan, ihracatçının yaşadığı sorunlardan örnekler vererek, ''Eğer ihracatçı kurun arkasına saklanmış olsaydı Türkiye'nin ihracatı 4 kat artar mıydı?'' dedi. Girdi tedarik stratejisi üzerinde de çalışmaya başladıklarını anlatan Çağlayan, ham madde konusunda sıkıntı yaşamamak için tedbir alınmasının önemine işaret etti. Türkiye'nin bugün ham madde ithalatını yaparken çok ucuz ülkelerden almak yerine, pahalı aldığını ifade eden Çağlayan, ''Bizim en azından bu konuda yatırımcımıza yön gösterme, ortak satın alma organizasyonu gibi çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor'' dedi. Zafer Çağlayan, 1 Eylül günü İstanbul'da ihracat rakamlarını açıklarken, TİM ile birlikte şu anda üzerinde yoğun çalışmakta oldukları konuları da ele alacaklarını bildirdi. Burada yapılacak değerlendirmeleri Ekonomi Koordinasyon Kuruluna götüreceğini belirten Çağlayan, ''Bu konuda alınması gereken tedbirleri orada değerlendireceğiz. Yani biz bunu bağımsız kurulun inisiyatifine bırakamayız. Bu konuda oturup çalışma yapmamız gerekiyor'' diye konuştu. Referanduma da işaret eden Çağlayan, Anayasa değişiklik paketinde iş adamlarını ilgilendiren maddeleri hatırlatarak, ''Bu işin siyasi boyutu yok. Bu mesele Türkiye'nin meselesi'' değerlendirmesinde bulundu. -İRAN KONUSU- Çağlayan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İran konusunda çalışmalarının sürdüğünü bildirerek, şöyle devam etti: ''Şunu çok net ifade etmek istiyorum ki İran bizim komşumuz. Ticaretimizi ciddi anlamda geliştirebileceğimiz, artırabileceğimiz bir ülke. 2008'de toplam dış ticaretimiz 11 milyar dolar seviyesine gelmişti. 2009'da ise 5,4 milyar dolar olmuştu. Şimdi sadece bu yılın 6 ayında neredeyse bu rakama yakın bir dış ticaretimiz var. Böyle bir ortamda Türkiye'nin tabi uluslararası taahhütleri var. Bu konuda Türkiye olarak öncelikle kendi ülkemizi ilgilendiren konuları dikkate alacak, onun yanı sıra dışarıdaki bizi ilgilendiren konuları gözardı etmeksizin bir çalışma içindeyiz. Bunu tamamladıktan sonra en azından bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için sonuçları gerektiğinde paylaşacağız.'' TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Türkiye'nin 7 aydaki ihracatının geçen yıla göre çift haneli büyüme gösterdiğini belirterek, Ağustosta da çift haneli büyüme beklediklerini bildirdi.