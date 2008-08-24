İhracatçı KOBİ’lere ‘0’ faizli ihracat kredisi

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, ihracatçı KOBİ'lere "sıfır" faizli ihracat destek kredisi verileceğini açıkladı.



Yapılan yazılı açıklamada, KOSGEB aracılığıyla ihracatçı KOBİ'lere 100 bin dolara kadar 6 ay vadeli, vade sonunda defaten ödemeli, sıfır faizli ihracat kredisi sağlanacağı açıklandı.



Sağlanacak kredi hacmi toplamının ise 650 milyon dolara ulaşacağı bildirildi. Daha önce istihdam kredisi desteğiyle 25 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Çağlayan, ilk defa imalatçı esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli kredi desteği verdiklerini kaydetti.



İhracatçı KOBİ'lere sıfır faizli destek kredisi programından ihracat taahhüdü veren KOBİ’lerin yararlanacağını ifade eden Çağlayan, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Üst limitini 100 bin dolar olarak belirlediğimiz bu programdan 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon YTL'yi aşmayan, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ'ler yararlanabilecek.Şayet ihracatçı KOBİ'lerimizin tamamı 100 bin dolar üst limitten kredi kullanırsa 6 bin 500 işletme bu fırsattan yararlanmış olacak."



Çağlayan, sıfır faizli destek kapsamında 650 milyon dolarlık kaynağın yüzde 30'unun kalkınmada öncelikli yörelerdeki ihracatçı KOBİ'lere, yüzde 70'inin de normal ve gelişmiş yörelerdeki ihracatçı KOBİ'lere kullandırılacağını ifade etti.



Bakan Çağlayan, bu programdan yararlanmak isteyen ihracatçı KOBİ'lerin 15 Eylül Pazartesi günü mesai saati başlangıcı itibariyle Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankası'na başvurabileceğini kaydetti.

