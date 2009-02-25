İhracatçı KOBİ'ler için kredi başvurusu pazartesi başlıyor

Vergi ve SGK borcu olanlar da yararlanacak

İhracatçı KOBİ'lere yönelik cansuyu kredi desteği için başvurular 2 Mart Pazartesi günü başlıyor.KOSGEB'den yapılan açıklamaya göre, ihracatçı KOBİ'lere işletme başına 200 bin dolara kadar ve altı ay için yüzde 1.18 faizli olmak üzere toplam 1 milyar dolarlık cansuyu kredisi desteği sağlanacak.Talep ve pazar sorunu yaşayan imalatçı-ihracatçı KOBİ'leri ihracata yönlendirmek ve yeni pazarlara açılımlarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, başvuracak ve koşulları uyan her KOBİ'ye 6 ay vadeli vade sonunda defaten ödemeli olmak üzere 200 bin dolara kadar kredi kullandırılacak.Program çerçevesinde KOBİ'lerin kullanacağı kredi faizinin üçte ikisini KOSGEB karşılayacak. Aracı bankalar KOBİ'lerden hangi ad altında olursa olsun binde 5'ten fazla komisyon talep edemeyecek, başka bir masraf da çıkaramayacaklar.Krediyi almak için gayrimenkul ipoteği kullanan KOBİ'lerden ise ekspertiz masrafı olarak en fazla bin TL talep edilebilecek. Sıkıntısı yaşayabilecek KOBİ'ler de Kredi Garanti Fonu'ndan yüzde 1 komisyon karşılığı yararlanabilecekler.Vergi ve sosyal güvenlik kurumu borcu olan KOBİ'lerin de kredi desteğinden borçları mahsup edilmek üzere yararlanabilecekleri bildirildi.Toplam 1 milyar dolarlık ihracat Cansuyu kredi desteği programına başvurular 2 Mart 2009 Pazartesi günü başlayacak ve hedeflenen 1 milyar dolarlık kredi hacmi kullandırılıncaya kadar devam edecek.KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ihracatçı KOBİ'ler doğrudan bu kredi programı için anlaşma yapılan 10 bankaya başvurabilecekler. Programa Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, TEB, Şekerbank, Fortisbank ve HSBC bankaları aracılık edecekler.