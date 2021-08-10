İhracatçı gençler yetiştirmek amacıyla 'Genç TİM' projesi hayata geçirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla Genç TİM projesini hayata geçirdi.

Türk ihracat sektörünün çatı kuruluşu TİM, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefine ulaşmak ve toplumun tüm kesimlerini ihracata özendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, ihracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirilmesi, genç ihracatçı sayısının artması ve iş dünyasında genç girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla Genç TİM kuruldu. Kuruluş aşamasında tüm sektörlerden 131 genç ihracatçı yer aldı.

Genç TİM'in tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Genç TİM'in ticari diplomasiden uluslararası iş birliklerine, e-ihracattan ihracat elçiliğine kadar pek çok başlıkta oluşturulacak komiteleriyle gençlik için çalışacağını ve üreteceğini söyledi.

Gençlik enerjisinin öneminden bahseden ve sadece bir yaş döneminden ibaret olmadığını kaydeden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için şevkle devam etme hevesi, 'daha iyisini yaparım' deme enerjisi, cesaret, zeka ve en önemlisi ahlak anlamına gelmektedir. TİM olarak bizler, gençlerimizin cevherinin farkındayız. İşte bu sebeple sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olacağı, cesaret vereceği, tecrübelerini paylaşacağı Genç TİM'i hayata geçirdik. Genç TİM'le beraber, ihracatımızda sürdürülebilirliği sağlamayı, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirmeyi, genç ihracatçı sayısını artırmayı, iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmeyi, gençlerimize yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz."

"Daha fazlası için elimizi taşın altına koyduk"

İsmail Gülle, gerçekleştirdikleri birçok projede gençlerle beraber çalıştıklarına ve gençlere destek olduklarına değinerek, 1.000'i aşkın genç tekno girişimciyi desteklediklerini, İnovaTİM'de 3 binden fazla üniversite öğrencisinin yer aldığını, 15 bin lise öğrencisine yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi önemli başlıklarda eğitimler verdiklerini anlattı.

İnovaTİM proje takımlarının başarısından, Ar-Ge projelerinden bahseden Gülle, Nano-Mikro Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Panelleri üzerine çalışmalar gerçekleştirerek Milli Uzay Programına katkı sağladıklarını bildirdi.

Gülle, bugüne kadar gençler için yapılanları anlatarak, daha fazlası için ellerini taşın altına koyduklarını, şimdiye kadar gerçekleştirdikleri bu çalışmalardan edindikleri tecrübeyle Genç TİM'in yol haritasını oluşturduklarını söyledi.

İki yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdürdükleri İnovaTİM Z Kuşağı Araştırma Serisi hakkında bilgiler veren Gülle, araştırma serisinin devamını Genç TİM Konsey üyelerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam edeceklerini anlattı.

"Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz"

TİM Başkanı Gülle, sürdürülebilir yarınlar için gençlere eğitimler vereceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Genç TİM ajandamızda, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde her yıl Genç TİM İhracat Zirvesi düzenlenmesi, genç ihracatçı odaklı sürdürülebilir faaliyetler, eğitim programları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri, sanal ve fiziki ticaret heyetleri, iş forumları gibi geniş bir yelpazede faaliyetler bulunuyor."

Gülle, Genç TİM'i 40 yaşına kadar olan, ihracatçı birliklerinde oy kullanma hakkına sahip üyeler için kurguladıklarını kaydederek, 131 üye ile yola çıktıklarını, 5 yıl içerisinde ihracatı 300 milyar dolara yükseltmeyi, Genç TİM üye sayısını da 500'lere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Genç TİM'in yapısı ve işleyişine dair detayları içeren "anayasa"yı istişare toplantısında madde madde değerlendirip karara bağladıklarını dile getiren Gülle, "Genç TİM bünyesindeki komitelerden sorumlu olacak 18 başkan vekilimizi, birliklerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda seçtik. Genç TİM'in verimli, şeffaf, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir yapıda olması için 'anayasa'mıza gerekli tüm maddeleri ekledik." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatımızı gençliğin dinamizmi ve heyecanı ile buluşturacağız"

İsmail Gülle, son dönemde ihracatta tarihi rekorlara imza attıklarını, 12 aylık ihracatta 200 milyar dolar sınırını aşmayı başardıklarını belirterek, 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara ulaşacaklarını bildirdi.

Bugünden 10-20 yıl sonra ulaşacakları rakamların tamamen genç ihracatçıların vizyonuyla ortaya çıkacağını dile getiren Gülle, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle salgınla değişen yeni dünya düzeninde, gençlerimizin çok daha aktif ve girişimci olması kritik önem taşıyor. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, çok ciddi bir fırsat teşkil ediyor. Gençlerimizin artan beceri ve yetkinlikleri sayesinde Türkiye'nin küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendireceğiz. İhracatımızı gençliğin dinamizmi ve heyecanı ile buluşturacağız. Elbette bir firmanın, bir ihracatçının yaşı olmaz ancak ve ancak deneyimi olur. İşte Genç TİM, bir deneyim aktarım merkezi olması sebebiyle de ayrıca önem taşıyor."

"İhracat yapmak isteyen tüm gençler potansiyel üyemiz"

TİM Başkanı Gülle, Türkiye'de 18-40 yaş aralığında 30 milyona yakın gencin bulunduğunu kaydederek, gençliğe yapılan yatırımın orta ve uzun vadede çok fazla değer oluşturduğunu, bu durumun en güzel örneklerini son yıllarda genç girişimcilerce hayata geçirilen unicornların gösterdiğini söyledi.

Gülle, "Kısa süre içerisinde unicorn sayımız daha da artarak çift haneli rakamlara yükselecek. Amacımız, gençlerimizin ellerinde, ihracatla yükselen Türkiye'yi oluşturmak." diye konuştu.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Gülle, Genç TİM'i 61 ihracatçı birliğinin asil, yedek, denetim asil ve denetim yedek kurullarındaki 40 yaş altı gençlerden oluşturduklarını belirterek, "Genç TİM üyelerini yönetimlerde daha da ağırlaştırmak ve yoğunlaştırmak arzusundayız. İhracat yapmak isteyen tüm gençler potansiyel üyemiz ve çalışma alanımız içerisinde." şeklinde cevap verdi.