-İHRACATÇI AVRUPA'DA SOĞUKTAN, TÜRKİYE'DE SICAKTAN SIKINTILI ANTALYA (A.A) - 29.12.2010 - Avrupa'da soğuklar nedeniyle ihracatın yavaşlaması, Türkiye'de sıcaklar yüzünden kış döneminde ürün bolluğu yaşanması ve sebze meyve fiyatlarının düşmesi ihracatçının moralini bozdu. Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği (AYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı yaptığı açıklamada, İngiltere'de son yüzyılın en soğuk günlerinin yaşandığını, diğer Avrupa ülkelerinde de soğuk ve karlı havanın yaşamı olumsuz etkilediğini anımsattı. Soğuk nedeniyle Avrupa'da yaş meyve sebzeye talebin azaldığını, bu yüzden Avrupa'ya ihracatın yavaşladığını belirten Satıcı, sera üretim bölgesi Antalya'da da güneşli ve sıcak havanın etkili olmasıyla seralarda ürün bolluğu yaşandığını söyledi. Avrupa'da soğuklar nedeniyle yaş meyve sebzeye talebin olmaması, Türkiye'de de kış döneminde ürün bolluğu yaşanmasının fiyatları olumsuz etkilediğini anlatan Satıcı, şunları kaydetti: ''İngiltere'de son 100 yılın soğukları yaşanıyor. Avrupa'nın bir çok ülkesinde de Aralık ayı soğuk ve karlı geçiyor. Bu nedenle ürün sattığımız Avrupa pazarında talep sıkıntısı yaşanıyor. Avrupa ülkelerine yapılan ihracat yavaşladı. Christmas nedeniyle Rusya'ya sevkıyat da ciddi oranda yavaşladı. Türkiye'de ürün bolluğu yaşanmasından, Avrupa'da da soğuklardan dolayı talep yetersizliğinden dolayı sebze meyve fiyatları düştü. Antalya'da domates fiyatları diğer sebze fiyatlarına göre biraz daha iyi. Domates 1,5 liradan işlem görürken biber ucuzladı, Biber, kabak ve salatalık 1 lira, hatta zaman zaman 1 liranın altına düştü. İklim koşullarından dolayı Antalya'da ürün bolluğu yaşanırken, Avrupa'dan soğuktan dolayı talep yok.'' Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği olarak 2010 yılı başında 500 milyon dolarlık ihracat hedefi ortaya koyduklarını anımsatan Satıcı, ''Meyve sebzede şu ana kadar 480 milyon doları aşan bir ihracat gerçekleştirildi. İhracat hedefini yakalayacağız ama aşamayacağız. Hedefimizi aşmak istiyorduk. Ancak, Avrupa'da yaşanan zorlu kış koşulları hedefimizi aşmamızı engelledi'' dedi.