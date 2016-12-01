İhracat yüzde 5 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 11 milyar 952 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 aylık döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalışla 128 milyar 973 milyon dolar oldu.



Bloomberg'de yer alan habere göre, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Kasım ayında artışa geçen ihracatımızın, önümüzdeki dönemde petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulması ile başta Rusya olmak üzere, çevre ülkelere olan ihracatımızın toparlanması ile de artışının devam edeceğini göreceğiz” dedi.



Büyükekşi, son dönemde gündemde olan döviz kurlarına ilişkin olarak “Döviz kurunun yükselmesi, ihracatta rekabetçiliğimizi artıran unsurlardan biri. Ancak asıl önemli olan mallarımızın içerik olarak katma değerinin yükselmesi. Kur konusunda bizim için en önemli şey; öngörülebilirlik. Bu noktada gerek Merkez Bankası gerekse de Hükümetimizin aldığı önlemleri destekliyoruz” dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım ayı ihracat verilerini Hyundai Assan'ın Kocaeli'nde bulunan fabrikasında açıkladı. TİM verilerine göre mücevher dışındaki altın ihracatı hariç tutularak yapılan hesaplamalarda, Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 11 milyar 952 milyon dolar oldu.



Ocak-Kasım dönemini kapsayan ilk 11 aylık dönemde ihracat yüzde 2,4 azalışla 128 milyar 973 milyon dolar olurken, son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 3,2 düşüşle 140 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.