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Ekonomi

İHRACAT YÜZDE 26,5 ARTTI ANKARA (A.A)

31 Mayıs 2011 13:40

-İHRACAT YÜZDE 26,5 ARTTI ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Türkiye'de nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 artarak 11 milyar 898 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 40,2 artarak 20 milyar 950 milyon dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında, dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,4 artarak 9 milyar 52 milyon dolara çıkarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 62,9'dan yüzde 56,8'e düştü. -OCAK-NİSAN DÖNEMİ- Bu yılın ilk 4 aylık döneminde ise ihracat, yüzde 22,4 artarak 35 milyar 403 milyon dolardan 43 milyar 337 milyon dolara yükseldi.  İthalattaki artış yüzde 44,1 düzeyinde gerçekleşti ve ithalat, 53 milyar 438 milyon dolardan, 77 milyar 7 milyon dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 86,7 artarak 33 milyar 670 milyon dolara ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 66,3'ten yüzde 56,3'e geriledi. TÜİK verilerine göre, nisan ve ocak-nisan dönemi geçici dış ticaret verileri, 2010 ve 2011 yılı dönemi itibariyle şöyle:      /*      .                                      .                 NİSAN        Değişim     OCAK-NİSAN      Değişim      .             2010      2011   Yüzde      2010    2011      (yüzde)      .          --------   ------   -------   -------  --------   -------       İhracat      9,403    11,898   26,5      35,403    43,337      22,4          İthalat     14,943    20,950   40,2      53.438    77,007      44,1      Dış denge   -5,540    -9,052   63,4     -18,035   -33,670      86,7        Karşılama      oranı-yüzde   62,9      56,8     -        66,3      56,3      -      */

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