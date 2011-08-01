-İHRACAT YÜZDE 23,02 ARTTI ÇANAKKALE (A.A) - 01.08.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Temmuz ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,02 artışla 11 milyar 538 milyon dolar olurken, yılın yedi ayında ise yüzde 20,05 artışla 77 milyar 170 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. TİM verilerine göre, Temmuz ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,02 artışla 11 milyar 538 milyon dolar olurken, yılın ilk yedi ayında yüzde 20,05 artışla 77 milyar 170 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde ise bir önceki 12 aylık döneme oranla yüzde 15,61 artışla 126 milyar 771 milyon dolarlık ihracat yapıldı. -OTOMOTİV SEKTÖRÜ İLK SIRADA Temmuz ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 909 milyon 855 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Otomotivi, 1 milyar 625 milyon 258 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 359 milyon 535 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 244 milyon 384 bin dolarla çelik takip etti. Türkiye'nin, temmuz ayında toplam ihracatının yüzde 85,09'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 23,64 artışla 9 milyar 817 milyon 803 bin dolarlık, yüzde 11,83'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 24,35 oranındaki artışla 1 milyar 365 milyon 406 bin dolarlık ve yüzde 3,07'sini oluşturan madencilikte yüzde 4,41'lik artışla 354 milyon 559 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 65,38 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı yüzde 16,55 ile otomotiv endüstrisi alırken, bunu yüzde 14,09'luk payla hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 10,79'luk payla çelik sektörü izledi. Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 52,84 ile su ürünleri ve hayvansal mamullerde gerçekleşirken, bu sektörü yüzde 38,04 ile otomotiv endüstrisi, yüzde 36,95 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 35,04 ile makine ve aksamları, yüzde 35,02 ile süs bitkileri ve yüzde 33,88 ile tütün ve mamulleri takip etti. Diğer sanayi ürünlerinde yüzde 20,97'lik, meyve ve sebze mamullerinde ise yüzde 5,16'lık gerileme yaşandı.