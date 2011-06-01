-İHRACAT YÜZDE 21,73 ARTTI MERSİN (A.A) - 01.06.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,73 artışla 11 milyar 82 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mersin'de bulunan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. TİM verilerine göre, Mayıs ayındaki ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.73 artışla 11 milyar 82 milyon dolar olurken, yılın ilk 5 ayında yüzde 20.38 artışla 54 milyar 419 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde ise yüzde 14.1 artışla 123 milyar 194 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Mayıs ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 677 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi sektörü yaparken, kimyevi maddeler ve mamülleri sektörü ise 1 milyar 462 milyon dolar ile ikinci sırada, çelik sektörü de 1 milyar 337 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Tarım sektörleri Mayıs ayında 1 milyar 384 milyon dolar ihracatla toplam içinde yüzde 12.49 pay alırken, sanayinin payı 9 milyar 375 milyon ihracat ile yüzde 84.59, madencilik ürünlerinin payı ise 323 milyon dolar ile yüzde 2.92 oldu. Mayıs ayında sektörler içerisinde en fazla ihracat artışını yüzde 72.43 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü elde ederken, bu sektörü sırayla yüzde 70.98 ile süs bitkileri sektörü, yüzde 41.23 ile halı sektörü takip etti.