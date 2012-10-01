İhracat yüzde 12,1 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, eylül ayı ihracat rakamlarını Diyarbakır'da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in de katıldığı toplantıda açıkladı.

Buna göre, eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak, 11 milyar 408 milyon dolar oldu. Yılın ilk 9 ayındaki ihracat rakamları da yüzde 12,1 artışla 111 milyar 463 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık dönemdeki ihracat ise yüzde 11,6 artışla 146 milyar 927 milyon dolar oldu.