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Ekonomi

İHRACAT YÜZDE 11,44 ARTTI İSTANBUL (A.A)

01 Eylül 2010 14:37

-İHRACAT YÜZDE 11,44 ARTTI İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu yıl ağustos ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 11,44 artışla 8 milyar 561 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayı ihracat rakamları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. TİM verilerine göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 12,95 artışla 72 milyar 968 milyon dolara yükselirken, son 12 aydaki ihracat ise 110 milyar 502 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında en fazla ihracat yapan sektör 1 milyar 180 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon olurken, bunu 1 milyar 89 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 5 milyon dolar ihracat ile otomotiv endüstrisi sektörleri takip etti.

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