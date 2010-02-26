İhracat yıla iyi başlamadı

T24 - TÜİK Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Ocak ayında ihracat rakamı 7.864 milyon dolar oldu. Açıklanan rakam ihracatın yıla iyi başlamadığı ve beklenenden düşük geldiği şeklinde yorumlandı.





İhracat bu yılın Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 7 milyar 864 milyon dolar oldu.



İthalat da Ocak'ta yüzde 23,9 oranında arttı ve 11 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, aynı dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 160,6 oranında artarak, 1 milyar 397 milyon dolardan, 3 milyar 640 milyon dolara yükseldi.



2009 Ocak ayında yüzde 85 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 Ocak ayında yüzde 68,4'e geriledi.



Türkiye'nin Ocak ayında yaptığı ara malı ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1, sermaye malı ithalatı yüzde 28, tüketim malı ithalatı ise yüzde 25,5 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2010 Ocak ayı dış ticaret verilerine göre, Ocak ayında 11 milyar 504,3 milyon dolarlık ithalatın 8 milyar 612,2 milyon dolarlık kısmını ara malı ithalatı, 1 milyar 540,1 milyon dolarlık kısmını sermaye malı ithalatı, 1 milyar 334,7 milyon dolarlık kısımını ise tüketim malı ithalatı oluşturdu.



Ara mallarının ithalattaki payı yüzde 74,9, sermaye malları ithalatının payı yüzde 13,4, tüketim mallarının payı da yüzde 11,6 oldu.



Ocak ayında 7 milyar 864,2 milyon dolarlık ihracatın 7 milyar 217,8 milyon dolarını imalat sektörü ihracatı, 436,8 milyon dolarını tarım ve ormancılık, 147,2 milyon dolarını madencilik ve taşocakçılığı, 9,9 milyon dolarını balıkçılık ve 52,5 milyon dolarını da diğer sektörlerin ihracatı oluşturdu.





AB'ye ihracat arttı



2009 yılının aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 17,1 artarak 3 milyar 964 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin yüzde 42,9 olan payı yüzde 50,4'e yükseldi.



2010 Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya Oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2009 Ocak ayına göre yüzde 4,5 artarak 837 milyon dolar olurken, Almanya'yı sırasıyla 596 milyon dolarlık ihracatla İtalya, 516 milyon dolarlık ihracatla Fransa ve 490 milyon dolarla İngiltere takip etti.



İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 11 artarak, 1 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'yı 1 milyar 74 milyon dolarla Çin, 883 milyon dolarla Almanya ve 647 milyon dolarla ABD izledi.







