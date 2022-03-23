İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ocak ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 yükseldi.

Endeks, Ocak 2021'e kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,4, yakıtlarda yüzde 56,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 42,7 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 35,5, yakıtlarda yüzde 217 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,8 artış kaydetti.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13 artarken yakıtlarda yüzde 4,4 değer kaybetti.

İthalat miktar endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 8,1 yükseldi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, yakıtlarda yüzde 6,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,5 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, geçen yıl aralıkta 158,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,6 azalışla bu yılın ocak ayında 152,8'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ocak 2021'de 123,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10 artışla bu yılın aynı ayında 135,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2021'de 115,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 artarak, ocakta 116,8'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ocakta 101,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,1 artışla bu yılın aynı ayında 109,8'e çıktı.

Dış ticaret haddi, ocakta yıllık bazda 24,7 puan azalarak 72,8 oldu.