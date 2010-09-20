-İHRACAT SEKTÖRÜNE 6 MİLYAR DOLARLIK DESTEK ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Türk Eximbank'ın 2010 yılınan başından bugüne kadar ihracat sektörüne toplam 6 milyar dolarlık nakdi kredi ve sigorta - garanti desteği sağladığı ve yıl sonunda sağlanan toplam desteğin de 9,1 milyar dolara ulaşmasının beklendiği bildirildi. Türk Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Merkezi'nde yapılan toplantıda, Türk Eximbank yetkilileri ile ihracat sektörünün temsilcilerinin bir araya geldiği kaydedildi. Açıklamada, toplantıda Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Necati Yeniaras'ın ihracatçılara Türk Eximbank'ın yeni vizyonunu ve 2010 yılı içerinde gerçekleştirdiği yeni uygulamaları anlattığı, ihracatçıların sorunlarını ve taleplerini dinlediği ifade edildi. Açıklamaya göre, Türk Eximbank, 2010 yılı içerisinde kredi programlarında daha geniş bir ihracatçı kesiminin ihtiyaçlarını, daha uygun koşullarla karşılanmaya yönelik değişiklikleri yaptı. Bu çerçevede, faiz oranları kısa vadeli TL kredilerinde faizler 0,75-1,25 puan, döviz kredilerinde ise 0,50-1,00 puan aralığında indirildi. Mevcut durumlarda faiz oranları, vadeye ve kullanılan kredi miktarına göre TL kredilerinde yüzde 6-9,25, döviz kredilerinde libor +0,50-libor +3,25 aralığında bulunuyor. Eximbank'ın kısa vadeli kredi programlarının vade yapısı çeşitlendirildi. Ayrıca, ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle yoğun olarak kullandığı kredilerin vadeleri bir yılın ötesine uzatılarak 540 güne çıkarıldı. Firma limitleri artırılarak, tüm kısa vadeli kredilerde 15 milyon dolar olarak yeniden düzenlendi. Daha fazla ihracatçının kısa vadeli programlarından yararlanabilmesi için asgari performans limit ve işlem altı limiti 500 bin dolardan, 200 bin dolara düşürüldü. Kredi limitleri ihracat performansının yüzde 50'sinden, yüzde 100'üne yükseltildi. İşlemlerin hızlandırılması amacıyla belge düzeni bürokrasiyi azaltıcı yönde yeniden tanımlandı. Bu düzenlemeler neticesinde ilk 5 ayda 260 milyon dolar düzeyinde olan Türk Eximbank'ın ortalama aylık kredi kullandırım hacmi son aylarda 400 milyon dolara yükseldi. -YENİ VİZYON VE STRATEJİ- Açıklamada, Nisan ayındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Türk Eximbank'ın önümüzdeki döneme ilişkin yeni vizyon ve stratejisinin belirlendiği hatırlatılarak, bu vizyon çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Türk Eximbank gelişmiş ülke ihracat finansman kurumlarının genel misyonuna uygun olarak orta ve uzun vadeli ülke kredileri ile ihracat kredi sigortası ve garanti faaliyetlerine ağırlık vereceği bildirildi. Bu kapsamda, Türk Eximbank Türkiye'nin dış politika ve ekonomik hedefleri doğrultusunda geliştirilen stratejileri dikkate alarak, ihracatçı ve müteahhitlerin özellikle Komşu ve Çevre Ülkeler, İhracat Strateji'sinde önemli bir yer tutan Afrika ülkeleri ile ekonomik, tarihi ve kültürel ilişkilerin kuvvetli olduğu ülkelerde uzun vadede kalıcı olmalarını teminen mal ve hizmet ihracatlarına sağladığı kredi, sigorta ve garanti desteğini artıracak. Buna ek olarak, yüksek teknoloji ürünleri ile yüksek katma değerli sermaye mallarının, özellikle de bu tür mal üreten makine sektörünün ihracatının artırılması sağlanacak. Ayrıca, Türk firmalarının gerek Türk Malı imajının geliştirilmesi amacıyla yapacakları mağaza - alışveriş merkezi yatırımları, gerek yurt dışında Türk markası oluşturulması - yerleştirilmesi için kendi markaları ile yurt dışında açacakları zincir mağazaların yatırım harcamaları, gerekse uluslararası nitelikteki yurt dışı markaların satın alınmasına ilişkin finansman ihtiyaçları halihazırda uygulamada olan yurt dışı mağazalar yatırım kredisi programı revize edilerek karşılanacak. Banka, ticari bankaların ihracatçıların kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını daha fazla karşıladığı ölçüde de orta - uzun vadeli kredi programlarına ağırlık verecek. Açıklamaya, şöyle devam edildi: ''Önümüzdeki döneme yönelik stratejileri oluştururken, ihracatçılarımız, ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ile yurt dışında faaliyet gösteren yatırımcı ve müteahhitlerimizle daha interaktif bir ilişki içerisinde olacağız. Bu çerçevede, ekim ayından itibaren ilk olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Kayseri, Konya gibi ihracat potansiyeli yüksek olan illerde ihracatçılar ile bir araya geleceğiz. Bu toplantılar bize ihracatçılarımızın öneri, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda programlarımızı güncelleme ve yeni programlar yürürlüğe koyma imkanı verecek.''