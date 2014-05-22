İhracat şampiyonu Tüpraş

Türkiye'nin 2013 ihracat şampiyonu 4 milyar 134 milyon 682 bin dolar ihracat yapan Tüpraş oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, İntercontinental Otel'de bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısını açıkladı.

Açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl yapılan 152 milyar dolar ihracatın yüzde 59 kısmı olan 90 milyarını ilk bin firma gerçekleştirdi.

En çok ihracat yapan bin şirket içinde, Marmara Bölgesi'nde yer alan şirket sayısı 586 olurken onu, 138 şirket ile Ege Bölgesi, 88 şirket ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip ediyor.

Listede İstanbul merkezli ihracatçı şirket sayısı 453 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en çok ihracat yapan bin şirketi içerisinde yabancı sermayeli şirket oranı yüzde 20 olurken bu rakam son 5 yılın en yüksek oranı olarak kendini gösterdi. Geçtiğimiz yıl en çok ihracat yapan bin şirketin toplam karı da, 14,2 milyar TL oldu.



İlk 10 ihracatçı firma

1 - 4 milyar 134 milyon 682 bin dolarlık ihracat ile Tüpraş

2 - 3 milyar 696 milyon 202 bin dolar ile Ford Otosan

3- 3 milyar 523 milyon 398 bin dolar ile Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

4 - 2 milyar 251 milyon 304 bin dolar ile Vestel Ticaret A.Ş.

5 - 2 milyar 99 milyon 878 bin dolar ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.

6 - 1 milyar 899 milyon 13 bin dolar ile Arçelik A.Ş.

7 - 1 milyar 462 milyon 124 bin dolar ile Toyota Otomotiv

8 - 1 milyar 377 milyon 881 bin dolar ile Kibar Dış Ticaret A.Ş.

9 - 1 milyar 190 milyon 916 bin dolar ile araştırmaya katılmadığı için adı açıklanmayan şirket

10 - 1 milyar 141 milyon 11 bin dolar ile Tgs Dış Ticaret Aş.