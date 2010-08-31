'İhracat rakamları yeniden çift haneli olacak'

T24- Çağlayan, "Yarın açıklayacağımız ihracat rakamları yeniden çift haneli bir ihracat artışına işaret ediyor" dedi.





Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ihracattaki artış hızının yavaşlamasının Avrupa ekonomisinin daralmasından kaynaklandığını belirterek, "Bu şekilde tek haneyi gördük ancak yarın TİM ile açıklayacağımız ihracat rakamları yeniden çift haneli bir ihracat artışına işaret ediyor" dedi.



Ankara'nın Nallıhan ilçesinde esnafı ziyaret eden Çağlayan, gazetecilerin, "ihracattaki artış hızındaki yavaşlamanın nedenine" ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:



"Avrupa'nın ekonomisinin daralması burada en büyük etken. Bu şekilde tek haneyi gördük ancak yarın TİM ile açıklayacağımız ihracat rakamları yeniden çift haneli bir ihracat artışına işaret ediyor. Aylıktan ziyade genel bazda bakarsak 1 Ocak-29 Ağustos 2010 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artışımız var. Zaman zaman aylık düşüşler olacaktır. Bu talebin daralmasıyla beraber Avrupa'da tatil sürecinin olmasından kaynaklanıyor. Süratle Eylül ayından itibaren toparlanma olacaktır. Bizim OVP hedefimiz 107,5 milyar dolardır. Şu anda son 12 aylık ihracatımız bunun geçtiğini gösteriyor."



MB ekonomiden bağımsız kalamaz

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun bağımsız ancak Türkiye'nin ekonomisinden bağımsız kalma haklarına ve özgürlüklerine sahip olmadığını belirten Çağlayan, şöyle devam etti:



"Şu anda hatalı faiz politikasının, hatalı döviz politikasının (kur rejiminden bahsetmiyorum) bugün ithalatımız artıyorsa bu tamamen hatalı faiz politikasının ve o bağımsız olan, el değilmez olan, en ufak bir şey söylediğimiz zaman 'bir dakika ne yapıyorsunuz, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etti' diyenlerin yani faiz lobisinin ve ithalat lobisinin yapmış olduğu çalışmalardır bunlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde yüzde 1-2 faiz kazancı yoktur ama bizim ülkemizde yüzde 9 kazanç vardır.



Bizim ülkemizdeki bu kazanca gelen döviz Türkiye'ye çok geldiği için, çok giren bir mal ne yapar fiyatı düşer. Domates çok olursa domatesin fiyatı düşük olur. Fiyat dediğimiz arz ile talebin kesiştiği yer. Biz Türkiye'ye bu yüksek faizle gelen çok paradan dolayı dolar ve avro sürekli düşüyor düşüşten dolayı ithalatımızda artış oluyor."



