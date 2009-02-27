İhracat ocakta yüzde 25 düştü

İhracat bu yılın Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 azalarak 7 milyar 891 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yılın ilk ayında yüzde 75.9 düşerek 1.4 milyar dolara indi. AB’ye yapılan ihracat ise yüzde 37.7 azalışla 3.4 milyar dolar oldu.



İthalat da Ocak'ta yüzde 43,3 oranında azaldı ve 9 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, aynı dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 75,9 oranında azalarak, 5 milyar 713 milyon dolardan, 1 milyar 379 milyon dolara geriledi.



2008 Ocak ayında yüzde 65 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2009 Ocak ayında yüzde 85,1'e yükseldi.



Ara malı ithalatı yüzde 44.5, tüketim malı ithalatı yüzde 32.1 azaldı



Türkiye'nin Ocak ayında yaptığı ara malı ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,5, sermaye malı ithalatı yüzde 45,1, tüketim malı ithalatı ise yüzde 32,1 azaldı.



Ocak ayında 9 milyar 270,5 milyon dolarlık ithalatın 6 milyar 930,2 milyon dolarlık kısmını ara malı ithalatı, 1 milyar 203,1 milyon dolarlık kısmını sermaye malı ithalatı, 1 milyar 64,1 milyon dolarlık kısımını ise tüketim malı ithalatı oluşturdu.



Ara mallarının ithalattaki payı yüzde 74,8, sermaye malları ithalatının payı yüzde 13, tüketim mallarının payı da yüzde 11,5 oldu.



Ocak ayında 7 milyar 891,4 milyon dolarlık ihracatın 7 milyar 316,8 milyon dolarını imalat sektörü ihracatı, 422,1 milyon dolarını tarım ve ormancılık, 98,2 milyon dolarını madencilik ve taşocakçılığı, 28,7 milyon dolarını balıkçılık ve 25,6 milyon dolarını da diğer sektörlerin ihracatı oluşturdu.



AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 37,7 azaldı



2008 yılının aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 37,7 azalarak 3 milyar 402 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin yüzde 51,4 olan payı yüzde 43,1'e geriledi.



Türkiye Serbest Bölgelerinin Ocak ayında ihracattaki payı 2,1 olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 gerileyerek 164,2 milyon dolar oldu.



AB ülkelerine yapılan ithalat ise 47,9 azalarak, 3 milyar 131,1 milyon dolar gerilerken, söz konusu ülkelerin toplam ithalattaki payı yüzde 33,8 olarak gerçekleşti.

