İhracat ocak ayında yüzde 9,8 geriledi

Türkiye’nin ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 düşüşle 10 milyar 804 milyon dolara geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, son 12 aylık ihracat ise yüzde 2.5 artışla 156 milyar 118 milyon dolara çıktı.

Ocak ayında en fazla ihracatı 1 milyar 730 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörü 1 milyar 391 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 196 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri izledi.

Ocak ayında en fazla ihracat artışını yüzde 61.5 ile fındık sektörü yakalarken, yüzde 48.7 ile mücevher ikinci, yüzde 9.1 ile otomotiv sektörü üçüncü oldu.

İlk sırada Almanya var

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, İtalya ve ABD oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 12, Irak’a ihracat yüzde 16, İngiltere’ye ihracat yüzde 1, İtalya’ya ihracat yüzde 3 gerilerken, ABD’ye ihracat ise yüzde 3 yükseldi.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan 30 ülke arasında, en yüksek ihracat artışı yakalanan ülke yüzde 64 ile İran oldu. İran’ı yüzde 21 ile Suriye ve yüzde 18 ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracatını en fazla artıran il yüzde 8 artış ile Kocaeli oldu. Ocak ayında Hatay’ın ihracatı yüzde 1, Gaziantep ve Bursa’nın ihracatı yüzde 7, Ankara ve İstanbul’un yüzde 10, Manisa’nın ihracatı yüzde 18, İzmir ve Sakarya’nın ihracatı yüzde 19, Denizli’nin ihracatı yüzde 20 geriledi.

'Hava ve kur vurdu'

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı yazılı açıklamada, “İhracatın Ocak ayında düşmesinde, Ocak ayı başındaki hava koşulları nedeniyle eksik iş günü ve paritedeki gerileme etkili oldu" dedi.

Ortalama euro/dolar paritesi değerinin, Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 gerileyerek 1.36’dan 1.14’e indiğini de anımsatan Büyükekşi, "Özellikle AB pazarındaki kayıpta parite etkisi büyük, parite geçtiğimiz yılki seviyede devam etseydi 750 milyon dolar daha fazla ihracat gerçekleştirecektik" dedi.

merkez bankası’nın faiz indirim politikalarını değerlendiren TİM Başkanı, “Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankamız politika faizini 50 baz puan aşağı indirdi ama koridoru yerinden oynatmadı" dedi ve ekledi:

"Bizim ihracatçılar, üretici ve ihracatçı açısından önemli olan fonlama maliyetlerindeki düşüş. Büyümenin yüzde 95’inin ihracattan geldiği bir ortamda tek kanatlı değil, çift kanatlı uçmak adına Merkez Bankamızdan daha cömert faiz indirimleri bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankamızın aynı kararlılıkla fonlama maliyetlerini de azaltmasını bekliyoruz. Keza ihracatçılarımız pozitif bir ayrımı hak ediyor. Dünya genelinde ilk 70 ekonomide ihracat 2014 yılının ilk 11 ayında yüzde 1,6 artarken, biz yüzde 4 artış yakalamayı başardık."

İhracatçılara da dövizdeki spekülatif hareketlerden kazanç ummamalarını tavsiye eden Büyükekşi, "İhracatçılarımız kur risklerini, alacak risklerini ve ülke risklerini çok iyi yönetmeli. Mevcut karlılıklarını, kur riskine maruz bırakmamalı. Biz TİM olarak önümüzdeki dönemde bu konuda ihracatçılarımızı aydınlatmak için, ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği içerisinde çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Otomotiv liderliği korudu

Otomotiv endüstrisi ocak ayında 1 milyar 730 milyon 321 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 391 milyon 624 bin dolarlık ihracat ile ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyar 196 milyon 632 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.