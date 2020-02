İhracat Nisan'da yüzde 15 artışla 10.55 milyar dolara çıktı

İstanbul, 1 Mayıs (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10.4 artışla 54.7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10.7 artarak 161.1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Nisan ayı ihracat rakamlarını Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde ısıtıcı, soğutucu, pişirici ve ankastre grubunda üretim yapan Simfer Fabrikası’nda açıkladı.

Son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Büyükekşi, “Yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceğiz ve ihracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli” diye konuştu.

Miktar bazında bakıldığında ihracatın Nisan ayında yüzde 1.2 azalarak 9.5 milyon ton olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, “Parite değişimlerinin ihracatımızı nasıl etkilediğine bakacak olursak: Nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda özellikle euro/dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili” dedi.

Otomotiv zirveyi kimseye kaptırmıyor

Sektörel bazda ise: Nisan ayında en fazla ihracatı, 2,9 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.6 arttı.

Otomotiv sektörünü, 1.5 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1.3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri izledi. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38.3 ile Savunma ve Havacılık Sanayii, yüzde 31.2 ile Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, yüzde 27.7 ile Demir ve Demir Dışı Metaller oldu. Genele bakıldığında ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17.2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17.5 azaldı.

En yüksek ihracat artışı Rusya’ya

İhracat pazarlarına bakıldığında; Nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın arttığı görülüyor. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 23.3, İngiltere’ye yüzde 16.1, İtalya’ya yüzde 15.7, Fransa’ya yüzde 41.5 ve İspanya’ya ise yüzde 34.4 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62.2 ile Rusya’ya yakalandı.

Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika’ya ihracat yüzde 24.7 Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 13.6 arttı. Orta Doğu’ya ihracat yüzde 11.5 Kuzey Amerika ülkelerine ihracat ise yüzde 6.2 azaldı. Nisan ayında AB’nin ihracattaki payı yüzde 51.6 oldu.

\"İthalattaki artış ihracattaki başarıyı gölgelememeli\"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçılar olarak 2018’i ‘Rekorlar Yılı’ ilan ettiklerini ve yılı 170 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatarak tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun yanında yıl genelinde aylık bazda da rekorlar kıracaklarını belirttiklerini hatırlatan Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ocak ve Şubat aylarında eriştiğimiz ihracat rakamları ilgili ayların zirvesinde. Mart ayında ise tarihte ilk defa 15 milyar dolar barajını aştık.

\"İhracat artışına ilişkin açıklamalarda, bazen ithalatın daha fazla arttığı eleştirisi geliyor.

\"Evet, ihracat/ithalat dengesini daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız.

\"İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bir veri.

\"Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede bırakmamalı.\"

İhracatın, Türkiye’nin en önemli gündemi haline gelmesi için ayrıca bir takım çalışmalar yürüttüklerini de belirten Büyükekşi, \"Bu çalışmalarda amacımız, ihracat bilincinin artmasını sağlamak. Halihazırda ihracat yapan firmalarımız bu çalışmalar sayesinde ihracatlarını artırıyor\" dedi ve ekledi:

\"Yeni pazarlara açılarak daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

\"İhracat yapmayan firmalarımızı da ısrarla ihracat yapmaya davet ediyoruz.

\"Bu konuda, kendilerine hem maddi destekler veriyor hem de danışmanlık sağlıyoruz.

\"Diğer taraftan, girişimciliğe ilişkin çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz.

\"İhracata dönüşebilecek, inovatif fikirlerin hayata geçmesi için gayret ediyoruz.

\"Bu çalışmalar sayesinde, ihracatımıza katkı sağlayacak tüm oluşumlara destek veriyoruz; elimizi taşın altına koyuyoruz.\"

\"İhracata daha fazla kadın eli değecek\"

Nisan ayında 60 ihracatçı birliğinde seçimlerin yapıldığını, bayrağı devralan isimlerin çok daha fazla çalışması gerektiğini belirten Büyükekşi, katma değeri yüksek, yenilikçi ürünlerle Made in Turkey etiketli ürünlerin dünyanın her yerinde boy göstereceğini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Mart ayında TİM yönetimi olarak ihracat ailesinde daha fazla kadına yer verilmesi için çağrı yapmıştık.

\"Seçim sonuçları, bu yönde de çok olumlu neticeler ortaya koydu; 60 birliğimizde önceki dönemde hiç kadın başkanımız yok iken bu dönemde 3 kadın başkanımız bu yolda bizlerle birlikte yürüyecek.

\"Yine, birliklerimizin yönetim ve denetim kurullarında 35 olan kadın sayısı 49’a çıktı.

\"İhracatımıza kadın eli değdikçe, kadın girişimcilerimizin birliklerimizdeki temsili arttıkça, daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.\"

Belirsizlik ortamı tereddütlere yol açıyor

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere de değinen Büyükekşi, seçimlerin erken bir tarihe alınmasını çok olumlu bir gelişme olarak gördüklerini söyledi ve ekledi:

\"İş dünyası olarak en önemli önceliğimiz, her alanda belirsizliğin ortadan kalması. Çünkü, belirsizlik ortamı, hem iç hem de dış yatırımcılarda bir tereddütte sebep oluyor. Seçim sürecinin geride kalması ile birlikte, yeniden yapısal reformlara hız vereceğiz. Ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddemiz haline getireceğiz. Nice yatırımların temellerini atarak, nice pazarlara ihracat yaparak, yeni istihdam olanaklarıyla 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz.\" (Fotoğraflı)