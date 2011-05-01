İhracat Nisan ayında yüzde 25 arttı

T24 -



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Anatolian Otelde düzenlediği basın toplantısında Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı.





TİM verilerine göre, Ocak-Nisan 2011 döneminde ihracat yüzde 22,21 artışla, 43 milyar 264 milyon 341 bin dolar oldu. Son 12 aydaki ihracat rakamı ise yüzde 15,48 artışla 121 milyar 840 milyon 891 bin dolar olarak gerçekleşti.





Nisan ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 792 milyon 357 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Otomotivi, 1 milyar 611 milyon 288 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 467 milyon 333 bin dolarla çelik, 1 milyar 405 milyon 545 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.





Türkiye'nin, nisan ayında toplam ihracatının yüzde 85,95'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 28,77 artışla 10 milyar 138 milyon 889 bin dolarlık, yüzde 11,28'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 12,10 oranındaki artışla 1 milyar 330 milyon 604 bin dolarlık ve yüzde 2,77'sini oluşturan madencilikte yüzde 4,53'lük azalışla 326 milyon 838 bin dolarlık ihracat yapıldı.





Sanayi sektörü altbaşlığı altında yüzde 63,75 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı yüzde 15,19 ile otomotiv endüstrisi alırken, bunu yüzde 12,44'lük payla çelik ve yüzde 11,92'lik payla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü izledi.





Aynı dönemde, en yüksek ihracat artışı yüzde 189,69 ile gemi ve yatta gerçekleşirken, bu sektörü yüzde 49,97 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 42,44 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller takip etti.





Zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde yüzde 5,71'lik gerileme olurken, meyve sebze mamullerinde yüzde 1,35'lik, çimento ve toprak ürünlerinde yüzde 1,29'luk, madencilik ürünlerinde ise yüzde 4,53'lük düşüş yaşandı.







TİM Başkanı Büyükekşi: 2011'e çok güzel başladık





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçılar olarak son derece başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayarak, ''2011'e çok güzel başladık. Aynı tempoyla da ihracatın artışı devam ediyor. Seçime 41 gün kala 41 kere maşallah diyoruz'' dedi.





Büyükekşi, nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladığı basın toplantısında, Gaziantep'in ihracatta başarı ve performansın kendisine gurur verdiğini, ortada büyük bir emek ve gayret olduğunu söyledi.





Türkiye'nin ve bölgesinin cazibe merkezi haline gelen Gaziantep'in üretim ve ihracat merkezi olarak parladığını vurgulayan Büyükekşi, ''Bölgesine adeta ışık saçıyor, ihracatta gösterdiği başarı göz kamaştırıyor. 2000 yılında Gaziantep'in ihracatı 435 milyon dolarken bu rakam 2010 yılında 3,9 milyar dolara dayandı. İhracatı 10 yılda 8 kat artış gösterdi. Aynı dönemde Türkiye'nin ihracatı ise sadece 3 kat arttı'' dedi.





Gaziantep'in ihracatının nisan ayında yüzde 43, ilk dört ayda da yüzde 33 artış gösterdiğine dikkati çeken Büyükekşi, Gaziantep'in gösterdiği başarıda komşularımızla son dönemde artan ilişkilerimizin büyük rolü olduğun, coğrafi konumun etkisiyle en büyük ihracat pazarlarının Ortadoğu ülkeleri olduğunu söyledi.





Büyükekşi, Türkiye'nin son yıllarda ihracatçıların önünü açan bir dış politika izlediğini ifade ederek, ''Sıfır sorun sınırsız ticaret politikası ülkemize çok şeyler kazandırıyor. Komşularımızla sorunların ortadan kalkmasıyla yaptığımız ticaret hızla artıyor. Vizelerin de kalkmasıyla ticaret, yatırım turizm ortamı gelişiyor. Bundan da en büyük faydayı komşularımıza yakın olan bölgedeki illerimiz görüyor'' diye konuştu.





Türkiye'nin 2023 yılı için 500 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu anımsatan Büyükekşi, ''2023'e kadar Gaziantep'in tüm Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 3,4'ten yüzde 6'ya çıkartabileceğine inanıyorum. Gaziantep 30 milyar dolarlık bir ihracatı hedefliyor'' dedi.







''41 kere maşallah"





İhracatçılar olarak son derece başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

''İhracatçılar olarak son derece başarılı bir yıl geçiriyoruz. 2011'e çok güzel başladık. Aynı tempoyla da ihracatın artışı devam ediyor. Seçime 41 gün kala, 41 kere maşallah diyoruz. Ekonomik göstergeler de herhangi bir sapma yok. İş dünyasında seçim geliyor diye hiçbir endişe yok. Bu da bizim açımızdan son derece önemli.





İlk 4 aylık ihracatımız yüzde 22 oranında artış gösterdi. Sene sonu, orta vadeli programda 127 milyar dolar hedefimiz vardı. Ama biz inşallah 2008 yılında kırdığımız 132 milyar dolarlık ihracat rakamını 135 milyar doların üzerine çıkarıp, bir tekrar Cumhuriyet tarihinde yeni bir ihracat rekoru kırmak için çalışıyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz.





Küresel kriz sonrasında, 2008 rakamlarında geriye gitmiştik ve bizi hedefimiz 2012 yılında ancak 2008 rakamlarını tekrar yakalayabiliriz diyorduk. Halbuki 2011'in sonunda, 2008'i geçeceğiz. Bu da krizin artık ne kadar gerilerde kaldığının en güzel göstergesi olacak. O yüzden geçen seneki ihracat artışımız yıllık yüzde 12'ydi, bu seneki ihracat artışımız büyük bir ihtimalle iki katına çıkacak.''

Büyükekşi, nisan ayındaki ihracatın da tüm nisan ayları içinde cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu belirtti.



