İhracat Mayıs'ta yüzde 41 düştü; dış ticaret açığı yüzde 102 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat yüzde 5,2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 102,7 arttı



Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mayıs ayında yüzde 90,9 iken, 2020 Mayıs ayında yüzde 74,5'e geriledi.

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 919 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 882 milyon dolar ile ABD, 603 milyon dolar ile Irak, 560 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 416 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33,9'unu oluşturdu.



İthalatta ilk sırayı yine Çin aldı



İthalatta ise ilk sırayı uzun zamandır olduğu gibi yine Çin aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 231 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 172 milyon dolar ile Rusya, 764 milyon dolar ile ABD ve 483 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.