İhracat, Mayıs ayında yüzde 19 düştü

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mayıs ayı ihracat verilerin açıkladı. TİM'in verilerine göre 2015 yılı Mayıs ayı ihracatı yüzde 19 düştü.

Mayıs ayında ihracat yüzde 19 düşerek 10,8 milyar dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2015 yılı Mayıs ayı ihracat verilerini, Kocaeli Film Platoları’nda açıkladı.

TİM verilerine göre mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 gerileyerek 10 milyar 819 milyon dolar oldu. Yılın ilk beş ayında toplam ihracat yüzde 8,3 gerileme ile 61 milyar 296 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 gerileme ile 151 milyar 725 milyon dolar oldu. İhracatta etkili olmaya devam eden paritenin mayıs ayındaki etkisi 1,1 milyar dolar olurken, ilk beş aydaki etkisi 5,7 milyar dolara yükseldi.