İhracat krizde ilk kez arttı

İhracat, Ekim ayında yüzde 4.62 artışla 9 milyar 945 milyon dolar oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre, Türkiye'nin 2009 yılı Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı
dönemine oranla yüzde 4.62 artışla 9 milyar 945 milyon dolar oldu.
TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, yılın 10
ayında ihracat yüzde 29,52 azalışla 78 milyar 821 milyon dolar oldu.
Ekim ayı itibariyle bir yıllık ihracat ise yüzde 28,47 gerilemeyle 94 milyar 702 milyon dolar olarak gerçekleşti.