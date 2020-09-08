İhracat iklim endeksi geriledi; 'toparlanma düzensiz ve öngörülemez'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye ihracat iklimi endeksi, Ağustos'ta 52.4'e geriledi.

Endeks Nisan'da gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1'in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek Temmuz'da 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıkmış 53'e yükselmişti.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Endeks Şubat 2020 öncesi son 12 aydır 50 seviyesinin üzerinde bulunuyordu.

Endeks Temmuz'daki 53'ten Ağustos'ta 52.4'e gerilese de ihracat ikliminde iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal verdi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste ikinci ay iyileşmeye işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen endeks Şubat ayındaki 50.4 seviyesinden Mart'ta 40.9'a, Nisan'da 19.1'e gerilemiş ve dünya genelinde ekonomik bozulmaya yol açan koronavirüs salgını nedeniyle belirgin bir bozulmaya işaret etmişti. Endeks Mayıs ayında 34.1, Haziran'da 47.5 olmuştu.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Ağustos ayında ihracata yönelik talep koşulları genel olarak iyileşme gösterdi. Ancak veriler, toparlanmanın düzensiz ve öngörülemez bir yapıda olduğuna işaret etti. Geçen ay iyileşmeye öncülük eden birçok Euro Bölgesi ekonomisinde, Covid-19 vaka sayısındaki artışların yeniden başlamasına paralel olarak toparlanma hız kesti. Bu nedenle büyümeyi sürükleyenler ABD ve Birleşik Krallık olurken, ABD'de üretim neredeyse bir buçuk yılın en hızlı artışını kaydetti. Gelişmeler, Türk firmalarının ihracat pazarlarındaki talep koşullarında yaşanan sert değişimlerle bir süre daha mücadele etmek zorunda kalacağını gösteriyor" diye konuştu.