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Ekonomi

İHRACAT HAZİRANDA COŞTU ISPARTA (A.A)

01 Temmuz 2011 14:23

-İHRACAT HAZİRANDA COŞTU ISPARTA (A.A) - 01.07.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,2 artışla 11 milyar 507 milyon dolar olurken, yılın ilk altı ayında yüzde 20,2 artışla 65 milyar 770 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.  TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.  TİM verilerine göre, Haziran ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artışla 11 milyar 507 milyon dolar olurken, yılın ilk altı ayında yüzde 20,2 artışla 65 milyar 770 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde ise bir önceki 12 aylık döneme oranla yüzde 14,47 artışla 124 milyar 936 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 

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