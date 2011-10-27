-İhracat Eylül'de yüzde 21,1 arttı ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Türkiye'de Eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artarak 10 milyar 790 milyon dolara, ithalat ise yüzde 35,5 artarak 21 milyar 204 milyon dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Eylül ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,6 artarak 6 milyar 735 milyon dolardan, 10 milyar 414 milyon dolara çıktı. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 50,9 olarak gerçekleşti. -Ocak-Eylül dönemi- Bu yılın 9 aylık döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak 81 milyar 715 milyon dolardan 99 milyar 502 milyon dolara yükseldi. İthalattaki artış ise yüzde 39,1 düzeyinde gerçekleşerek 130 milyar 554 milyon dolardan 181 milyar 661 milyon dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 68,2 artarak 82 milyar 159 milyon dolara ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 62,6'dan yüzde 54,8'e geriledi. -Turizm geliri yüzde 8,9 arttı- Öte yandan, turizm geliri bu yılın üçüncü döneminde (Temmuz-Ağustos-Eylül) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artarak 9 milyar 339 milyon 28 bin 541 dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı üçüncü dönem turizm istatistiklerini yayımlandı. Verilere göre, bu dönemde 9,3 milyar dolarlık turizm gelirinin yüzde 78'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile gerçekleştirirken, bu dönemde yapılan harcamaların 7 milyar 185 milyon 82 bin 374 dolarını kişisel, 2 milyar 153 milyon 946 bin 167 dolarını ise paket tur oluşturdu. Bu yılın 3. çeyreğinde kişi başına ortalama harcama 623 dolar oldu. Bu dönemde yabancılar ortalama 568 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçiler ise ortalama 947 dolar harcadı. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalışla, 1 milyar 44 milyon 887 bin 999 dolar oldu. Bunun 989 milyon 950 bin 724 doları kişisel, 54 milyon 937 bin 275 doları ise paket tur harcamalarından oluştu.