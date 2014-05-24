İhracat düştü, domatesin kasası 1 lira oldu

Muğla’nın en çok domates üretilen ilçesi Ortaca’dan Rusya başta olmak üzere Polonya, Bulgaristan, Ukrayna, Irak, Moldova ve Romanya gibi ülkelere yapılan ihracatta bu yıl düşüş oldu. Domatesin ihraç edilemeyerek iç piyasaya sunulması üzerine, pazarda ürün fazlalığı yaşandı. İç piyasada arz fazlalığının etkisiyle domatesin haldeki kilogram fiyatı 10 kuruşa kadar düştü. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, fiyatlardaki düşüş nedeniyle üreticilerin domatesi salça fabrikalarına göndermeyi tercih ettiklerini söyledi. Salça fabrikalarına giden domatesin kasasının ise 1 liradan satışa sunulduğunu vurgulayan Çöllü, fiyatlardaki düşüşün engellenmesi için çiftçilerin planlı üretim yapması gerektiğini bildirdi. Çöllü üreticileri yeni kuracakları birlik çatısı altında toplanmaya davet etti.

Üretici dertli

Cihan Kaya'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Karaburun Mahallesi’nde domates üretimi yapan Adem Özden, yılın bu döneminde domates fiyatlarının bu kadar düşmemesi gerektiğini söyleyerek iç piyasada 20 ila 30 kuruş arasında değer bulan domatesi, kasası 1 liradan salça fabrikalarına gönderdiklerini anlattı. Çiftçilerden Doğan Aydın domates fiyatlarının birden düştüğünü hatırlatarak fidan ve ilaç giderleri ile emeklerinin karşılığını alamadıklarını açıkladı. Aydın "Domates para etmeyince seradaki fidanları üzerindeki ürünleri ile söktük. İçimiz yanıyor. Hükümet sesimizi duymuyor. Ne olacak çiftçinin hali?" diye konuştu.

Hal Komisyoncuları Başkanı Sedai Duran ise ihracatın az olması ve üretimin fazla gelmesinin domates fiyatının düşmesine neden olduğunu bildirdi. Duran, "Bu yıl domatesin fiyatı önceki yıllara göre yaklaşık bir ay erken düştü. Üreticiler talep görmeyen domatesi, kasası 1 liradan salça fabrikalarına gönderiyor. Günde 10 - 15 TIR salçalık domates ilçeden çıkıyor. Antalya’dan sonra en çok domates üretilen yerlerden Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde ise domatesin 20 kilogramlık kasası 1.5 - 2 liradan satışa sunuluyor" dedi.