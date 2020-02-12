İhracat birim endeksi aralık ayında yüzde 1.1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Dış Ticaret Endeksleri" verilerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın dönemine göre yüzde 1.1 ve ithalat birim değer endeksi yüzde 6.2 azaldı.

2019 yılında ihracat miktar endeksi yüzde 7.4 artarken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.0, yakıtlarda yüzde 40.0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6.3 yükseldi, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.0 düştü.

İthalat birim değer endeksi yüzde 6.2 azalırken; gıda, içecek ve tütünde yüzde 6.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17.4, yakıtlarda yüzde 6.5 ve imalat sanayinde de (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6.1 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 22.5 arttı. Endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 50.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,9 artarken, yakıtlarda ise yüzde 0.9 azaldı.

2019’un dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre:

- İhracat birim değer endeksi yüzde 2.0 azalırken, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azaldı.

- İhracat miktar endeksi 3.9, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.8 arttı.

- İthalat birim değer endeksi yüzde 6.7 azaldı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 azaldı.

- İthalat miktar endeksi yüzde 18.9 artarken, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Aralık’ta, 167.6 olan ihracat miktar endeksi aylık yüzde 0.6 artarak 168.6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de 157.6 olan ihracat miktar endeksi yıllık yüzde 7.4 artarak 169.4’e yükseldi.

Bu dönemde, 131.6 olan ithalat miktar endeksi aylık yüzde 1.0 artarak 133.0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de 118.1 olan ithalat miktar endeksi yıllık yüzde 19.8 artarak 141.4 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi Aralık’ta 5.4 puan artarak 105.7 ve 2019 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.1 puan artarak 104.7, 2019 yılında da önceki yıla göre 0.3 puan artarak 102.6 oldu.