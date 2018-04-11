T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İhracat birim değer endeksi Şubat'ta yüzde 7.7 arttı

İstanbul, 11 Nisan (DHA) - İhracat birim değer endeksi, Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7

11 Nisan 2018 14:41

İstanbul, 11 Nisan (DHA) - İhracat birim değer endeksi, Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7,  artarken, ithalat birim endeksi aynı dönemde yüzde 7.2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2018\'e ilişkin dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.8 azalırken, yakıtlarda yüzde 13.4, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 9.1 arttı.
İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10.2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15.9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8.4 artarken, yakıtlarda yüzde 52.8 azaldı.
İthalat birim değer endeksi, Şubat 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 arttı.
Endeks söz konusu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.9, yakıtlarda yüzde 19.3 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 4.1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8.3 arttı.
İthalat birim değer endeksinde, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 arttı.
Endeks Şubat 2018 döneminde gıda, içecek ve tütünde yüzde 41.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 31.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12.6 artarken, yakıtlarda yüzde 3.0 azaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHATürkiyeKurumuEndeks

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24