-İhracat beklentisi 7 puan düştü ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - İhracat beklentisi 4. çeyrekte, 3. çeyreğe göre 7 puan düştü. Ekonomi Bakanlığı'nın Dış Ticaret Beklenti Anketi, 2011 yılı 4. çeyrek beklentileri yayımlandı. Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, 2011 yılının 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre 7 puan azaldı. 2011 yılının 3. çeyreğinde 122,6 olan Endeks, 4. çeyrekte 115,6 seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılının 4. çeyreği için İhracat Beklenti Endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat beklentisinin, ihracat siparişi beklentisinin, son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyinin ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyinin endeksi azalış yönünde etkilediği görülüyor. Endeksi oluşturan sorular 2011 yılının 3. çeyreğinde de İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilemişti. 4. çeyrekte, 3. çeyreğe göre, soruların endekse olan marjinal katkısında düşüş gözlendi. Buna karşın, İhracat Beklenti Endeksi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi dışındaki her bir soruya ilişkin yayılma endeksleri, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyretti. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi diğer ülkelere ihracatın artış beklentisi güçlenerek sürerken, diğer tüm ülke gruplarına ihracatın artacağı beklentisi zayıflayarak sürüyor. Firmaların sektöre ilişkin ihracatlarındaki ve ihracat siparişlerindeki artış beklentileri bir önceki çeyreğe göre artarak devam ederken, birim ihracat fiyatlarındaki, pazar paylarındaki ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeylerindeki artış beklentileri bir önceki çeyreğe göre azalarak devam ediyor. -2011 yılının 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre ithalat beklentisi düştü- İthalat Beklenti Endeksi, 2011 yılının 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre 19,5 puan azaldı. 2011 yılının 3. çeyreğinde 120,9 olan Endeks, 4. çeyrekte 101,4 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerine bakıldığında, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisinin, birim ithalat fiyatı beklentisinin ve mevcut ithalat sipariş düzeyinin endeksi azalış yönünde etkilediği, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyinin ise endeksi artış yönünde etkilediği görülüyor. 4. çeyrekte, 3. çeyreğe göre, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi dışındaki soruların endekse olan marjinal katkısında düşüş gözlendi. Afrika ülkelerinden ve Türk Cumhuriyetlerinden ithalatın artış beklentisi güçlenerek sürerken, diğer tüm ülke gruplarından ithalatın artacağı beklentisi zayıflayarak sürüyor. Mevcut ithalat sipariş düzeyini mevsim normallerinin altında değerlendiren firma sayısında artış gözleniyor. Firmaların en çok faaliyet gösterdikleri sektöre ilişkin belirttikleri ilk 3 öncelikli sorun sırasıyla enerji maliyetlerinin yüksekliği, ham madde, ara malı fiyatlarının yüksek olması ve lojistik maliyetlerinin yüksekliği oldu. Bu arada, Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticarete yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtırken, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretmeye yardımcı oluyor. Endeks 0 ile 200 arasında değerler alıyor. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin nötr olduğunu gösteriyor.