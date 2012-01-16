-İhracat Beklenti Endeksi azaldı ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - İhracat Beklenti Endeksi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre 17,7 puan azalırken, ithalat beklenti endeksi 3,2 puan arttı. Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin (DTBA) 2012 yılı 1. çeyrek sonuçları yayımlandı. Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, 2012 yılının 1. çeyreğinde, 2011 yılının son çeyreğine göre 17,7 puan azaldı. Geçen yılın son çeyreğinde 115,6 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 97,9 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreği için İhracat Beklenti Endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat beklentisinin, ihracat siparişi beklentisinin ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyinin endeksi azalış yönünde, son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyinin ise endeksi artış yönünde etkilediği görülüyor. Bununla birlikte, her bir soruya ilişkin yayılma endeksleri, gerek bir önceki döneme, gerekse bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyrediyor. -Afrika ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat artış beklentisi sürüyor- Firmaların Afrika ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracatlarının artış beklentisi güçlenerek, diğer tüm ülke gruplarına ihracatın artacağı beklentisi ise zayıflayarak sürüyor. Avrupa ülkelerine ihracatın azalmasını bekleyen firma sayısında ise yaklaşık 8 puan düzeyinde bir artış var. Firmaların sektöre ilişkin ihracatlarındaki, ihracat siparişlerindeki, pazar paylarındaki ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeylerindeki artış beklentileri bir önceki çeyreğe göre azalarak, birim ihracat fiyatlarındaki artış beklentisi ise güçlenerek devam ediyor. -İthalat beklentisi arttı- İthalat Beklenti Endeksi'ne bakıldığında ise endeks, 2012 yılının ilk çeyreğinde 2011 yılının son çeyreğine göre 3,2 puan arttı. Geçen yılın son çeyreğinde 101,4 olan endeks, 2012 yılının ilk çeyreğinde 104,6 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerine bakıldığında, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisi, birim ithalat fiyatı beklentisi ile son üç aydaki ithalat sipariş düzeyinin, endeksi artış yönünde etkilediği, mevcut ithalat sipariş düzeyinin ise endeksi azalış yönünde etkilediği görüldü. Öte yandan, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi dışında, her bir soruya ilişkin yayılma endeksleri, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyrediyor. -Firmaların sorunlarının başında enerji maliyetlerinin yüksekliği geliyor- Avrupa ülkeleri, Diğer Asya ülkeleri ve Amerika ülkelerinden yapılan ithalatın artacağı beklentisi, bir önceki çeyreğe göre zayıflayarak sürüyor. Halihazırda normal üstü sipariş düzeyine sahip firmaların yoğunluğu son çeyreklere kıyasla gerileme kaydederken, mevcut siparişlerinin normal altı seviyede olduğunu belirten firma yüzdesi, son beş çeyreğe göre artış gösterdi. Firmaların en çok faaliyet gösterdikleri sektöre ilişkin belirttikleri ilk 3 öncelikli sorun, sırasıyla enerji maliyetlerinin yüksekliği, hammadde, ara malı fiyatlarının yüksek olması ve lojistik maliyetlerinin yüksekliği oldu. İhracat ve İthalat Beklenti Endeksleri şöyle oldu: /* 2010 2011 2012 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 İHRACAT BEKLENTİ ENDEKSİ 126,0 107,8 111,3 122,7 142,9 122,6 115,6 97,9 İhracat beklentisi (Gelecek 3 ay) 154,4 116,9 122,0 131,1 161,6 132,8 131,7 98,3 İhracat siparişi beklentisi (Gelecek 3 ay) 150,5 114,2 120,9 134,6 162,8 132,1 122,6 91,9 Şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi 82,2 81,8 85,2 96,0 103,8 100,1 94,4 92,7 İhracat sipariş düzeyi (Son 3 ay) 117,0 118,2 117,2 128,9 143,4 125,2 113,6 108,5 */ /* 2010 2011 2012 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ 106,0 111,4 113,1 113,7 129,1 120,9 101,4 104,6 İthalat beklentisi (Gelecek 3 ay) 104,9 126,8 110,4 133,7 134,9 128,4 96,0 103,3 Birim ithalat fiyatı beklentisi (Gelecek 3 ay) 115,0 124,2 125,6 137,4 141,3 125,5 85,9 116,2 Mevcut ithalat sipariş düzeyi 74,4 78,0 96,6 100,0 103,4 102,7 95,7 94,5 İthalat sipariş düzeyi (Son 3 ay) 129,8 116,7 119,7 83,8 136,9 127,0 128,1 104,5 */