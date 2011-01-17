-İHRACAT BEKLENTİ ANKETİ 11,4 PUAN ARTTI ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Dış Ticaret Beklenti Anketi, bu yılın ilk çeyreğinde, 2010 yılının son çeyreğine göre 11,4 puan arttı. Geçen yılın son çeyreğinde 113,3 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 122,7'e yükseldi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından, üçer aylık dönemler halinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketinin (DTBA) ilk sonuçlarını, bugün düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. TÜİK Başkanı Ömer Demir'in de bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Çağlayan, DTBA'nın firmaların ihracatına ve ithalatına yönelik sipariş, birim fiyat, pazar payı, hedef pazar bilgileri verdiğini ve sorunlara yönelik tespitler yapılmasını sağladığını belirtirken, ''adete dış ticaretimizin erken uyarı sistemini kurduk'' dedi. Dünya ekonomilerinin, 2008 yılının son döneminden bu yana etkisini gösteren global kriz sürecine oldukça hazırlıksız yakalandığına işaret eden Bakan Çağlayan, bu durumun özellikle kriz sonrasında bir çok ülkeyi krizleri önceden çözebilmek amacıyla, erken uyarı mekanizmaları geliştirmeye öncü göstergeler üretmeye ittiğini anlattı. Bu nedenle DTM olarak, yaklaşık 1 yılı aşkın süre önce, DTBA çalışmasına başladıklarını belirten Çağlayan, bugün 2011 yılı birinci çeyreği için ilk sonuçları açıklanan anketin, bundan sonra 3 aylık dönemler itibarıyla açıklanacağını kaydetti. Anket sonucunda elde edilecek bilgilerin, uygulamaya konulan ekonomi politikaları etkilerinin ölçülmesinde ve karar organlarınca alınması gereken tedbirlerin yönlendirilmesinde kullanılacağını vurgulayan Çağlayan, ''ayrıca küresel piyasanın değişen şartlarına kurumsal olarak, proaktif bir şekilde, anında müdahale etme imkanı vermesinin yanında, orta vadeli dış ticaret politikalarının oluşturulmasına da önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum'' dedi. Çağlayan'ın verdiği bilgiye göre, anket birimleri TÜİK'ten alınan dış ticaret istatistiklerine göre 2009 yılında en fazla ihracat ve ithalat yapan ilk 500'er firma arasında yer alıyor. 2010 yılı Aralık ayı verilerinin, TÜİK tarafından netleştirilmesini takiben anket birimleri, yani firmalar, 2010 yılı dış ticaret verilerine göre güncellenecek.