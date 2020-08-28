İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde 'banka ödeme yükümlülüğü' kaldırıldı

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esasları düzenleyen tebliğ kapsamında, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde ödeme yöntemlerinden biri olan 'Banka Ödeme Yükümlülüğü' uygulamadan kaldırıldı.
Değişikliğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu değişiklikle Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 2018-32/48 sayılı tebliğde, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde seçenekleri belirleyen 3'üncü madde metninden çıkarıldı.