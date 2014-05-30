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Ekonomi

İhracat arttı, ithalat azaldı

Dış ticaret açığı yüzde 30,3 azalarak 10 milyar 356 milyon dolardan, 7 milyar 214 milyon dolara düştü

30 Mayıs 2014 14:27

Türkiye'nin nisan ayında ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 13 milyar 449 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Nisan 2014 Geçici Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat nisan ayında 2013'ün aynı ayına oranla yüzde 7,9 arttı ve 13 milyar 449 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 9,5 azalarak 20 milyar 662 milyon dolar olarak hesaplandı. Anılan dönemde dış ticaret açığı yüzde 30,3 azalarak 10 milyar 356 milyon dolardan 7 milyar 214 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Nisan ayında yüzde 54,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 65,1'e yükseldi. İstatistiklere göre, AB'nin ihracattaki payı 2013 Nisan ayında yüzde 39,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 44,2 oldu. AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artarak 5 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

İhracatta Almanya ilk sırada

 

Almanya nisanda en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 1 milyar 264 milyon dolar olurken, Almanya'yı sırasıyla Irak (1 milyar 25 milyon dolar), İngiltere (855 milyon dolar) ve İtalya (645 milyon dolar) takip etti. İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat, 2 milyar 138 milyon dolar oldu. Rusya'yı sırasıyla Almanya (2 milyar 97 milyon dolar), Çin (1 milyar 883 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 103 milyon dolar) izledi.

 

İhracatta zirve motorlu kara taşıtlarının

 

Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi 1 milyar 704 milyon 801 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" olurken, bu faslı 1 milyar 217 milyon dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", 872 milyon 281 bin dolarla "demir ve çelik", 863 milyon 371 bin dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarları" takip etti.

 

İthalatta ilk sıra mineral yakıt ve yağlarda

 

Nisanda en fazla ithalat yapılan fasıl, 4 milyar 452 milyon dolarla "mineral yakıtlar ve yağlar" oldu. Bu faslı, 2 milyar 565 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları", 1 milyar 568 milyon dolarla "demir ve çelik", 1 milyar 517 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarları" ve 1 milyar 359 milyon dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatındaki payı, nisanda yüzde 3,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,4 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin aynı ayda ithalattaki payı yüzde 14,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin ithalattaki payı ise yüzde 43,8 olarak hesaplandı. 

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