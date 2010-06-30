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Ekonomi

İhracat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye'nin ihracatı mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,5 artarak, 9 milyar 885 milyon dolar oldu.


İthalat da mayıs ayında yüzde 35,4 oranında artarak, 14 milyar 719 milyon dolar olarak gerçekleşti.  


Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, mayısta dış ticaret açığı yüzde 37,3 oranında artarak, 3 milyar 520 milyon dolardan 4 milyar 834 milyon dolara yükseldi.  
2009 mayıs ayında yüzde 67,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 mayıs ayında yüzde 67,2'ye geriledi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.


Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, dış ticaret açığı yüzde 115,5 artarak 22 milyar 579 milyon dolara yükseldi. 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 79 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 66,9'a geriledi.


Geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 39 milyar 387 milyon dolarlık ihracat, 49 milyar 866 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. 2009 yılı Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı 10 milyar 478 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 79 olarak gerçekleşmişti.


AYLIK AÇIK


TÜİK'e göre 2010 Mayıs ayında ise ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 34,5 artarak 9 milyar 885 milyon dolar, ithalat yüzde 35,4 yükselerek 14 milyar 719 milyon dolar oldu.


Söz konusu ayda dış ticaret açığı, 2009 yılının aynı ayına oranla yüzde 37,3 artarak 4 milyar 834 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 67,2 olarak belirlendi.


Geçen yıl Mayıs ayında, 7 milyar 348 milyon dolarlık ihracat, 10 milyar 868 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Söz konusu ayda dış ticaret açığı 3 milyar 520 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 67,6 olmuştu.

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