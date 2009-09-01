İhracat ağustosta yüzde 29.8 düştü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin 2009 Ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 29,80'lik düşüşle 7 milyar 670 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ağustos ayı ihracat rakamlarını, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

TİM verilerine göre, geçen ay ihracat yüzde 29,80 oranında gerileyerek 7 milyar 670 milyon 355 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı itibarıyla bir yıllık ihracat yüzde 24,41'lik düşüşle 97 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos dönemindeki ihracat rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,06 düşüşle 60 milyar 344 milyon 339 bin dolar oldu.

Türkiye'nin ağustos ayındaki toplam ihracatının yüzde 83,81'ini gerçekleştiren sanayi grubunda, yüzde 32,64'lük düşüş ile 6 milyar 428 milyon 279 bin dolarlık ihracat yapıldı.

İhracatın yüzde 13,17'sini oluşturan tarım alanında yüzde 2,35'lık azalışla 1 milyar 10 milyon 530 bin dolarlık, yüzde 3,02'sini oluşturan madencilikte ise yüzde 33,46 düşüşle 231 milyon 546 bin dolarlık ihracat rakamı elde edildi.

Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 63,49 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı, yüzde 14,48 ile hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri alırken, taşıt araçları ve yan sanayi yüzde 14,06 ile ikinci sırada yer aldı. Yüzde 10,53'lük pay sahibi demir çelik ürünleri ihracı ise yüzde 68,18 geriledi.

Aynı dönemde ihracat artışı yaşanan sekiz sektör, yüzde 152,51 ile tütün, yüzde 44,29 ile kesme çiçek, yüzde 22,26 ile fındık ve mamulleri, yüzde 7,18 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 3,09 ile çimento ve toprak ürünleri, yüzde 2,75 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 2,61 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 0,78 ile de yaş meyve ve sebze oldu.

Ağustos ayında ihracatında gerileme yaşanan ürünler arasında ilk sıraları, yüzde 68,18 ile demir çelik ürünleri, yüzde 37,54 ile değerli maden ve mücevherat, yüzde 33,53 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 33,46 ile madencilik ürünleri ve yüzde 29,84 ile demir ve demir dışı metaller aldı.

Miktar olarak bakıldığında, 1 milyar dolar ve üzerinde aylık ihracat gerçekleştiren iki alt sektör, 1 milyar 110 milyon 583 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 78 milyon 461 bin dolar ile taşıt araçları ve yan sanayi oldu.

Geçen ay Türkiye ihracatında ilk 10 ülke ise Almanya, İngiltere, Irak, Fransa, İtalya, Rusya, ABD, Mısır, İspanya ve Çin olarak sıralandı.

Sıralamada birinci ülke olan Almanya yüzde 10,44 ikinci sıradaki İngiltere yüzde 5,94 üçüncü sıradaki Irak ise yüzde 5,64 pay aldı.

İstanbul

Ağustos ayında gerçekleştirdikleri ihracata göre en fazla ihracat yapan iller sırasıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Denizli ve Hatay olarak sıralandı.

İhracat rakamlarının açıklandığı il olan Hakkari ise yüzde 0,13'lük payla 32. sırada yer aldı. İstanbul, toplam ihracatın yüzde 48,12'sini gerçekleştirirken, İstanbul'a en yakın il yüzde 9,40 payla Bursa oldu.

Bu arada, Türk lirası bazında ihracat rakamlarında ise ihracat ağustos ayında yüzde 11,02 gerileyerek 11 milyar 401 milyon 216 bin lira oldu.

Ağustos ayında en çok ihracat yapan firmalar ise Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş (TÜPRAŞ), Vestel, Oyak-Renault, Ford, Arçelik, İÇDAŞ, TOFAŞ, HABAS, Mercedes Benz T.A.Ş ve BSH Ev Aletleri olarak sıralandı. Yıllık ihracat ise yüzde 3,91 gerileyerek, 150 milyar 778 milyon 207 bin lira oldu.

"Demokratik açılımın ihracat

bacağını oluşturmaya geldik"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatın Türkiye'nin tüm bölgelerinin kalkınma hamlesi ve refahının teminatı olduğunu ifade etti.

Büyükekşi, "Biz buraya Başbakanımızın başlattığı, Cumhurbaşkanımızın desteklediği demokratik açılımın ihracat bacağını oluşturmaya geldik. Buradaki yaraları saracak, hasta bünyeyi onaracak antibiyotiği biz temsil ediyoruz. Umut ve ilaç bölgemizin ekonomisini geliştirecek, dinamik ihracattır. Biz büyük laflar etmeye gelmedik. Biz buraya eğer bu sorun çözülürse, büyük işler yapacağımızı söylemeye geldik. Bu sorunu bugüne kadar kullandığımız yol ve yöntemlerle çözemedik. Kullandığımız yol ve yöntemlerin yetmediği bir yerden konuşuyoruz" dedi.

Gelinen noktada Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiğini belirten Büyükekşi, "Bu sorunun çözülmesi için demokratik açılım süreci başladı. Biz bu demokratik açılıma destek veriyoruz. Çünkü bu ülke doğusuyla batısıyla bir bütündür. Akdeniz çanağının en büyük sanayi ihracatçısıdır. Bu ülkenin özgüveni tamdır. Bu ülke kendi insanıyla barışıktır. Demokratik açılım ülkenin refahını artıracak, bölgenin istihdamını geliştirecek, ekonomisini canlandıracak bir açılımdır" diye konuştu.