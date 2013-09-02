İhracat 8 ayda 100 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın Ağustos ayında ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 10 milyar 594 milyon 536 bin dolar oldu.

Son 12 aydaki ihracat ise 151 milyar 389 milyon 670 bin dolar olarak gerekleşti.

Ağustos ayı ihracat rakamları Muğla'nın Bodrum ilçesinde Grand Yazıcı Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

TİM verilerine göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 1,3 artarak 98 milyar 887 milyon 720 bin dolara yükselirken, son bir yıllık ihracat ise yüzde 5,3 artarak 151 milyar 389 milyon 670 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapan sektör 1 milyar 447 milyon 762 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, olurken, bunu 1 milyar 401 milyon 805 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.