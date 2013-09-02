T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İhracat 8 ayda 100 milyar dolara yaklaştı

İhracat Ağustos'ta 10,6 milyar dolar oldu. 8 aylık ihracat 98,9 milyar dolara ulaştı

02 Eylül 2013 10:23

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın Ağustos ayında ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 10 milyar 594 milyon 536 bin dolar oldu.

Son 12 aydaki ihracat ise 151 milyar 389 milyon 670 bin dolar olarak gerekleşti.

Ağustos ayı ihracat rakamları Muğla'nın Bodrum ilçesinde Grand Yazıcı Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

TİM verilerine göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 1,3 artarak 98 milyar 887 milyon 720 bin dolara yükselirken, son bir yıllık ihracat ise yüzde 5,3 artarak 151 milyar 389 milyon 670 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapan sektör 1 milyar 447 milyon 762 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, olurken, bunu 1 milyar 401 milyon 805 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

ETİKETLER

ihracatekonomitimağustos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24