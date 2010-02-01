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Ekonomi

İhracat 7.9 milyar dolara yükseldi

İhracat Ocak'ta yüzde 12.52 artışla 7.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

01 Şubat 2010 02:00

T24- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 12.52 artışla 7 milyar 912 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.




TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ocak ayı ihracat rakamlarını, Erzurum'daki Palandöken Kış Turizm Merkezinde bulunan Palan Otel'de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.


Büyükekşi'nin verdiği bilgiye göre, son 12 aylık ihracat önceki döneme göre yüzde 2160 azalışla 97 milyar 955 milyon dolar oldu.


Genel olarak bakıldığında hem toplamda, hem de sektörler bazında kıpırdanma ve artışın devam ettiğinin görüldüğünü ifade eden Büyükekşi, "Toparlanmanın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ve ihracatımızın daha yüksek artış oranlarıyla eski ivmesini yakalayacağını bekliyoruz" dedi.

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