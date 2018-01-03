İhracat 2017'de yüzde 10.22 artışla 157.1 milyar dolara çıktı

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatın 2017 yılında yüzde 10.22 artışla 157.1 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Buna göre, Aralık ayı ihracatı yüzde 10.1 artışla 13.5 milyar dolara ve 2017 yılının tamamında da 157.1 milyar dolara ulaştı. Böylece, \"2017 Aralık\" ayı tüm zamanların en çok ihracat yapılan Aralık ayı olurken, 2014 yılındaki 157.6 milyar dolardan sonra, 2017 yılında da tarihin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşıldı.

Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi\'nin (TİM) düzenlediği toplantıda ihracat gelişmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeybekci, \"2018 yılında her ay ihracatı açıkladığımızda tarihi rekor olacak. 170 milyar dolarlık ihracata doğru hızla devam edeceğiz\" dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, \"2017 ihracatta atılım yılı olacak demiştik. İhracatçılar olarak sözümüzü tuttuk. Bu sene 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak 2014\'deki yıllık ihracat rekorunu da kıracağız. 2018 ihracatta rekorlar yılı olacak. Yıllık, aylık bazda, ihracatçı sayısı ve ihraç pazarlarında tüm rekorları alt üst edeceğiz\" dedi.