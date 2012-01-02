İhracat 2011'i rekorla kapattı

T24 - İhracat 2011'de yüzde 18.2 artışla 134.6 milyar dolara çıkarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.









Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin 2011 yılı ihracatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,17 artışla 134 milyar 571 milyon 338 bin dolar olarak gerçekleşti.



2010 yılı ihracatı 113 milyar 883 milyon 219 bin dolar düzeyinde gerçekleşmişti.TİM, 2011 yılı ihracat rakamlarını, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da katıldığı basın toplantısında açıkladı.



TİM verilerine göre, 2011 yılı Aralık ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 12 milyar 69 milyon 125 bin dolar oldu.



Zafer Çağlayan, 2011 verisiyle kriz öncesi döneme dönmüş olduklarını belirtti. Çağlayan aynı zamanda, Aralık ayındaki ihracat artışının son 37 yılın en yüksek Aralık ayı artışı olduğuna dikkat çekti.





Bu rekor Gül bahçesinde kırılmadı



Çağlayan, böylece 2002 yılında 36 milyar dolardan alınan ihracatın 9 yıl içinde 3,7 katına taşıyarak 134 milyar doların üzerine çıkartmış olduklarını belirterek, “Her şeyin öncesinde şunu söylememe izin verin. Bu ihracat rakamı ile bir rekor kırılmış oldu. İkincisi, Türkiye 2008'de 132 milyar dolar ile kırdığı rekorun ardından başlayan kriz öncesine dönmüş oldu. Bu sebeple bu başarıda katkısı olan başta ihracatçılarımız olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.



Teşekkürü öncelikle ihracatçıların hak ettiğini kaydeden Çağlayan, “Çünkü bu rekor ihracatın gül bahçesinde değil, siyasal ve ekonomik buhranlarla sarsılan, rekabetin had safhaya ulaştığı barut fıçısına dönmüş kritik coğrafyalara ihracat yapanların eseridir” diye konuştu.





Teşvik mekanizması lazım



Çağlayan, Türkiye'de üretimi olmadığı veya yeterli olmadığı için dışarıdan ithal edilen ürünlerin artık Türkiye'de üretilmesini sağlayacak bir teşvik mekanizması üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bununla birlikte, teşvik sistemi üzerinde yapılan çalışmanın bugün toplanacak olan Ekonomi Koordinasyon Kuruluna (EKK) sunulacağını, EKK'nin konuyla ilgili eleştirilerini, önerilerini aldıktan sonra da son şekli verilerek Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek, “İnşallah bu ay sonuna kadar teşvik sistemini açıklayacağız” dedi.





Suriye'ye alternatif rotalar belirleniyor



Çağlayan, Suriye'nin yerine alternatif olabilecek geçişler üzerinde çalıştıklarını, bu çerçevede, deniz yoluyla Mısır ve Ürdün'ün alternatif geçiş olarak kullanılacağını bildirdi.





Büyükekşi: Yıllık yüzde 12 artışı yakalmamız gerekiyor



Çağlayan ile birlikte rakamları açıklayan Türkiye İhraçatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bizim 500 milyar dolar hedefimiz için yıllık yüzde 12’lik artışı yakalamamız gerekiyor. 2011 İhracat artış oranımız hedefimizin bir buçuk katı. Türkiye’nin ihracatının 2000 yılında 27 milyar dolar olduğunu hatırlayalım. O zaman bir yılda yaptığımız ihracatının yarısını bir ayda yapar hale geldik" diye konuştu.



Büyükekşi, "Bizim bundan sonraki hedefimiz ihracatımızın ağırlığından ziyade değerini artırmaktır. Açık yüreklilikle şunu ifade etmek istiyorum: İhracatımızın teknoloji yoğunluğunu ve değerini artırmamız gerekiyor.Temel meselemiz sattığımız mallarımızı daha az enerji ve daha ileri teknoloji içerecek şekilde üretmektir. Türkiye’nin imtihanı budur. Türkiye’nin sırat köprüsü budur" diye devam etti.





Afrika'nın kalbini fethettik



TİM Başkanı ayrıca "Afrika Ülkelerine ihracat zamanıdır dedik, Kara Kıta’nın kalbini fethettik. 2011 yılında Afrika ülkelerine ihracatımız rekor düzeyde artış kaydetti. İhracatımız Gana’ya yüzde 143, Kenya’ya yüzde 131, Mozambik’e yüzde 121, Kamerun’a yüzde 119, Angola’ya yüzde 104, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yüzde 93, Tanzanya’ya yüzde 90 arttı" diye konuştu.

İhracat İstanbul dışındaki illere kayıyor



TİM verilerine göre, Aralık ayı rakamlarıyla birlikte 2011'de 15 şehir 1 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkmış oldu.



Bu rakamların ihracatın İstanbul dışındaki şehirlere kaydığını gösterdiği belirtildi.



Bakan Çağlayan, 2011'de 38 ilin ihracat rekorunu kırdığını da ifade etti.



