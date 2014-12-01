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Ekonomi

İhracat 13 ay sonra ilk kez geriledi

Kasım ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 845 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı

01 Aralık 2014 14:42

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, ihracat Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalışla 12 milyar 875 milyon dolara geriledi. Böylece, ihracatta geçen yılın Ekim ayından bu yana ilk düşüş yaşanmış oldu.

TİM’den yapılan açıklamaya göre, ihracat Ocak-Kasım döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 artışla 144 milyar 267 milyon dolara, Kasım sonu itibarıyla son bir yılda da yüzde 4.4 artışla 157 milyar 441 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 845 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörü kimyevi maddeler ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri izledi. Kasım ayında en fazla ihracat artışını ise yüzde 117 ile mücevher, yüzde 46 ile tütün ve yüzde 45 ile fındık sektörleri yakaladı.

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