-İHRACAT 11,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl nisan ayında ihracat, 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 25,45 artışla 11 milyar 796 milyon 332 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM verilerine göre, son 12 aydaki ihracat 121 milyar 840 milyon 891 bin dolar oldu. Nisan ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 792 milyon 357 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Otomotivi, 1 milyar 611 milyon 288 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 467 milyon 333 bin dolarla çelik, 1 milyar 405 milyon 545 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. Türkiye'nin, nisan ayında toplam ihracatının yüzde 85,95'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 28,77 artışla 10 milyar 138 milyon 889 bin dolarlık, yüzde 11,28'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 12,10 oranındaki artışla 1 milyar 330 milyon 604 bin dolarlık ve yüzde 2,77'sini oluşturan madencilikte yüzde 4,53'lük azalışla 326 milyon 838 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sanayi sektörü altbaşlığı altında yüzde 63,75 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı yüzde 15,19 ile otomotiv endüstrisi alırken, bunu yüzde 12,44'lük payla çelik ve yüzde 11,92'lik payla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü izledi. Aynı dönemde, en yüksek ihracat artışı yüzde 189,69 ile gemi ve yatta gerçekleşirken, bu sektörü yüzde 49,97 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 42,44 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller takip etti. Zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde yüzde 5,71'lik gerileme olurken, meyve sebze mamullerinde yüzde 1,35'lik, çimento ve toprak ürünlerinde yüzde 1,29'luk, madencilik ürünlerinde ise yüzde 4,53'lük düşüş yaşandı. Nisan ayı ihracatı ile geçen yılın aynı ayına oranla değişim ve son 12 aylık ihracat şöyle (bin dolar): /* SEKTÖRLER Nisan 2011 Değişim 2010-2011 I. TARIM 1.330.604 12,10 15.914.218 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 941.293 7,84 11.761.989 Hub., Bakl., Yağlı Toh. ve Mam. 380.410 7,49 4.355.553 Yaş Meyve ve Sebze 187.058 2,78 2.337.506 Meyve Sebze Mamulleri 83.733 -1,35 1.139.193 Kuru Meyve ve Mamulleri 94.368 15,23 1.323.950 Fındık ve Mamulleri 122.495 11,90 1.642.320 Zeytin ve Zeytinyağı 16.017 -5,71 169.185 Tütün ve Mamulleri 47.856 29,56 730.223 Kesme Çiçek 9.355 37,64 64.060 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 109.581 42,44 1.066.612 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 109.581 42,44 1.066.612 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 279.729 17,91 3.085.617 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 279.729 17,91 3.085.617 II. SANAYİ 10.138.889 28,77 100.733.737 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.007.039 32,58 9.981.110 Tekstil ve Hammaddeleri 760.239 35,70 7.193.580 Deri ve Deri Mamulleri 113.969 15,09 1.400.211 Halı 132.831 32,42 1.387.319 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.611.288 49,97 14.274.815 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.611.288 49,97 14.274.815 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.520.563 24,51 76.477.812 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.405.545 17,58 15.334.328 Otomotiv Endüstrisi 1.792.357 27,01 18.317.658 Gemi ve Yat 232.443 189,69 1.354.043 Elektrik - Elektronik Mak. Bilişim 865.584 5,43 9.901.752 Makine ve Aksamları 716.674 29,44 6.954.618 Demir ve Demir Dışı Metaller 614.172 25,19 6.256.737 Çelik 1.467.333 36,19 13.808.841 Çimento ve Toprak Ürünleri 286.277 -1,29 3.172.355 Değerli Maden ve Mücevherat 132.290 16,99 1.312.724 Diğer Sanayi Ürünleri 7.888 7,04 64.757 III. MADENCİLİK 326.838 -4,53 3.751.469 Madencilik Ürünleri 326.838 -4,53 3.751.469 İhr. Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 1.441.467 TOPLAM 11.796.332 25,45 121.840.891 */