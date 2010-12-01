-İHRACAT 1 YILDA YÜZDE 7,28 ARTTI MALATYA (A.A) - 01.12.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin 2010 yılı Kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,28 artarak, 9 milyar 452 milyon dolar oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasım ayı ihracat rakamlarını, Malatya'da Anemon Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Büyükekşi'nin verdiği bilgiye göre, Ocak-Kasım döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,94 artışla 102 milyar 161 milyon dolara yükseldi. Kasım ayı itibariyle bir yıllık ihracat ise yüzde 12,43 artarak, 112 milyar 216 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.